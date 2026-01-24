Roma, la diversità come opportunità: Suzana Zlatkovic, l’arte dell’inclusione e i nuovi progetti

Non è la classica intervista “domanda e risposta”: con Suzana Zlatkovic il racconto prende la forma di un ritorno. Ai ricordi si intrecciano le idee di oggi, i passaggi non facili e la testardaggine gentile di chi continua a credere che l’arte, se messa in circolo, sappia aprire porte dove altri vedono muri. Artista e comunicatrice, Zlatkovic è fra le fondatrici di Anticorpi e dell’Accademia de Lanormalità, laboratorio di teatro integrato attivo a Roma che mette al centro la persona e le sue possibilità espressive, emotive e relazionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La diversità come opportunità: “L’arte è tutto, oggi più che mai”

Quando parla del presente, Zlatkovic non gira intorno al punto: l’arte non è un ornamento, è una bussola. La definisce “l’unico strumento” capace di riportarci all’essenza in un tempo in cui ogni gesto sembra misurato, classificato, ridotto a dato. È un filtro, dice, che permette di avvicinare più linguaggi, interpretarli, riconoscere ciò che resta umano anche quando tutto accelera. Questo sguardo attraversa la sua traiettoria: dopo l’esperienza di Anticorpi intesa come impresa, continua il lavoro con l’associazione culturale nata a Roma nel 2011, che usa teatro, danza, fotografia, cinema e musica come leve sociali.

La diversità come opportunità a Roma: cos’è l’Accademia de Lanormalità

Il nome, “de Lanormalità”, è già una dichiarazione: sposta il baricentro, invita a cambiare prospettiva. Sul piano concreto, l’Accademia è descritta come un laboratorio di teatro integrato centrato sulla persona e sul gruppo come spazio emotivo e creativo: un luogo dove la relazione non è accessoria, è materia di lavoro.

Zlatkovic ne parla come di una fucina in cui la differenza non diventa etichetta ma energia: "siamo tutti diversi", ripete, e proprio l'arte e la creatività possono coprire quella distanza che spesso appare enorme solo perché la si guarda con la lente sbagliata.

La diversità come opportunità: dal “mettersi in gioco” al sentirsi visti davvero

C’è un passaggio personale che torna con forza nel suo racconto: l’arrivo in Italia da Belgrado nel 1995, a 23 anni, senza lingua e senza rete. Non lo presenta come un mito individuale, ma come un esempio di ciò che accade quando ci si espone senza sovrastrutture: “gli altri ti vedono per quello che sei”. Per imparare l’italiano chiedeva di essere corretta ogni volta che sbagliava, senza imbarazzo. Un gesto semplice, quasi quotidiano, che rivela un’idea chiave: la relazione funziona meglio quando non è costruita sul timore di perdere la faccia, ma sulla disponibilità a imparare.

La diversità come opportunità in scena: quando il teatro diventa incontro vero

Chi ha incrociato esperienze di teatro inclusivo sa che i momenti più forti non sempre coincidono con i grandi palcoscenici, ma con quei secondi in cui un gruppo si muove come un corpo unico. Zlatkovic richiama spesso l’esperienza di Teatro Buffo, progetto legato al teatro integrato e ricordato anche per esibizioni fuori regione e all’estero.

Nel suo racconto emerge un episodio rimasto impresso: una serata in tournée, con il peso di una notizia dolorosa sulle spalle, e la capacità di un’attrice di cambiare l’aria in sala con un tempo comico perfetto, facendo nascere una risata piena, condivisa. Non è retorica: è il teatro quando funziona davvero, quando non “rappresenta” soltanto, ma trasforma.

La diversità come opportunità oggi: “Storie in presenza” e i nuovi linguaggi

Il presente di Zlatkovic ha un titolo: “Storie in presenza”. È un progetto composito che lavora su ritratti narrativi, interviste guidate, fotografia narrativa e contaminazioni fra immagini, parole e video brevi. Alcune storie arrivano da sole, perché qualcuno sente che quello spazio è sicuro: come il ritratto di Franca, 78 anni, conosciuta in ambito universitario, che decide di raccontarsi in modo spontaneo.

Nel frattempo prosegue anche l'impegno nel laboratorio creativo collegato all'Accademia de Lanormalità, nata nell'orbita di Anticorpi: un filo che unisce formazione, arte e inclusione senza trasformare la differenza in "tema", ma in metodo quotidiano.

In fondo, il punto non è celebrare la diversità come slogan. È riconoscerla come occasione concreta: per conoscersi meglio, per incontrare l’altro senza diffidenza, per costruire spazi in cui ciascuno possa essere davvero sé stesso. Nel mondo che Zlatkovic racconta non esistono percorsi già tracciati: esistono persone che, insieme, provano a dare forma a un modo più vero di stare al mondo.

Emilia Filocamo