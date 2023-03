Roma, la truffa non riesce: anziana accoltellata e rapinata in zona Prati

Ancora un episodio di tentata truffa e violenza ai danni di una anziana signora, a Roma nel quartiere Prati una donna di 85 anni è stata accoltellata e rapinata da un malvivente che tentava di truffarla. L’allarme è scattato domenica nel primo pomeriggio in una delle palazzine di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati.

L’uomo si era recato alla porta della donna presentandosi come tecnico dell’acquedotto per controllare una perdita. Un trucco che non ha funzionato perché la donna ha infatti capito subito di essere finita nella trappola di un truffatore. Prontamente la vittima, ha gridato aiuto e ha tentato di chiudere la porta di casa.

Roma, la truffa non riesce: l’anziana viene aggredita e derubata

“Si è presentato come un tecnico – ha raccontato agli agenti sconvolta – quando ho aperto la porta ho capito subito che era solo una scusa e che ero in pericolo. Ho tentato di chiudere, ma era troppo tardi e ho iniziato a gridare chiedendo aiuto. Pensavo che così lo avrei messo in fuga. Invece ha fatto forza e una volta in casa dopo avermi ferita con un coltello, mi ha rubato la borsa”.

Il malvivente dunque, ormai scoperto ha proseguito nel suo intento e con violenza ha forzato la porta entrando nell’appartamento. Spintonata fino a cadere a terra la vittima ha subito una ferita da coltello mentre l’uomo scappava con la sua borsa.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla della signora. Arrivati sul posto gli agenti di polizia stanno dando la caccia al rapinatore travestito da tecnico dell’acqua.

Nonostante il tempestivo soccorso, infatti, il bandito è comunque riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Secondo gli investigatori, “Si tratta di un rapinatore seriale che ha studiato la vittima. Sapeva di trovarla sola in casa, è andato a colpo sicuro. Non si aspettava di essere scoperto ma era pronto a tutto e infatti era armato di coltello”.

