Roma, Ladispoli. Genitori e figlia 17enne accoltellati. Si ipotizza una lite familiare

Un 49enne e la sua compagna di 48 anni sono stati trovati feriti e in fin di vita nella loro abitazione a Ladispoli in provincia di Roma. Meno grave rispetto ai genitori, invece, è la figlia 17enne trovata anche lei sanguinante e ferita.

Accoltellati due adulti e una ragazza di 17 anni

Ad avvertire le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa poco prima delle ore 8 quando hanno sentito provenire dell’abitazione delle urla spaventose. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre che il 118 e i vigili del fuoco.

Tra i tre feriti a essere in condizioni più gravi sono i genitori della ragazza. Infatti, la madre è stata trasportata con urgenza in elisoccorso all‘ospedale San Camillo di Roma, mentre il padre, sempre con elitrasporto, è stato trasferito all‘ospedale Gemelli.

La 17enne, invece, attualmente si trova al Bambin Gesù di Palidoro, con ferite gravi ma non è in pericolo di vita.

Lite familiare finita male

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, ma dalle prime indagini i tre sarebbero stati colpiti da un oggetto tagliente, probabilmente un coltello. Tuttavia, non è stata ancora identificata né ritrovata l’arma del crimine.

Una delle ipotesi più accreditate per gli inquirenti sarebbe una lite in famiglia degenerata e finita con l’accoltellamento. Infatti, secondo i militari della compagnia di Civitavecchia a commettere il crimine sarebbe stato il padre della ragazza. Secondo la ricostruzione, ancora da accreditare, l’uomo avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe raggiunto la moglie nel bagno. Da lì sarebbe cominciata la lite che si sarebbe conclusa con le ferite inferte al ventre e alle braccia della donna. Quando la figlia ha capito cosa stava accadendo è corsa in soccorso della madre, ma anche lei non è stata risparmiata dall’accoltellamento al ventre da parte del padre.

Soltanto dopo essersi accorto di ciò che aveva fatto, l’uomo avrebbe tentato il suicidio. Tuttavia, resta aperta anche l’ipotesi che volesse mettere in scena un’aggressione per tutelarsi.

