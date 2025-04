Un progetto che va oltre la riqualificazione

A Roma, parlare di trasformazione urbana non significa mai solo spostare pietre o asfaltare nuove strade. Ogni intervento tocca corde profonde della memoria collettiva, della stratificazione storica, del vivere quotidiano. È il caso di Largo Corrado Ricci, nodo cruciale tra via dei Fori Imperiali e via Cavour, oggi al centro di un processo che promette molto più della semplice pedonalizzazione: la ricostruzione di un’identità urbana. Il progetto rientra nel programma CArME (Caput Mundi – Rigenerazione del patrimonio culturale), parte del più ampio PNRR, e rappresenta una delle iniziative più significative della cosiddetta “Passeggiata Archeologica”. I lavori, come confermato da Giovanni Caudo, Presidente della Commissione Speciale PNRR, inizieranno entro la fine del 2025.

La visione urbanistica dietro la trasformazione

Durante un sopralluogo congiunto promosso dai presidenti delle Commissioni municipali PNRR-Giubileo e Cultura del I Municipio, Maurizia Cicconi e Ludovica Jau, il progetto è stato presentato ai cittadini in un incontro partecipativo e dal tono fortemente collaborativo. Con Caudo, presenti anche Walter Tocci – responsabile del progetto – e i progettisti degli studi Labics e Open Fabric, oltre ai rappresentanti dei comitati di quartiere.

Caudo ha voluto chiarire subito un punto: non si tratta di un semplice intervento locale, ma di un segmento fondamentale di un sistema urbano che abbraccia l’intera area centrale della città. Largo Corrado Ricci non è un’isola pedonale, ma un cardine che si inserisce tra via Cavour, via del Colosseo e Fori Imperiali. L’obiettivo è ricucire un tessuto urbano oggi fratturato, restituendo continuità e senso a uno spazio oggi percepito solo come crocevia turistica. Largo Corrado Ricci

Tra archeologia e città vissuta

Largo Corrado Ricci, fino a poco tempo fa escluso dall’elenco dei 278 interventi previsti nel programma Caput Mundi, è stato inserito nel progetto solo nel 2022, grazie a una delibera dell’Assemblea Capitolina. Una scelta che ha permesso di portare a sistema ciò che altrimenti sarebbe rimasto un episodio isolato. Ma la trasformazione non sarà solo estetica. Lo scavo previsto scenderà fino alla quota del Tempio della Pace, completamente sepolto dall’attuale tracciato di via dei Fori Imperiali.

Sarà possibile accedere ai resti archeologici attraverso la cripta della Torre dei Conti, oggi ostruita da un sarcofago che – dettaglio poco noto ma significativo – la famiglia proprietaria ha dato disponibilità a spostamento, restituendo così un passaggio dimenticato alla fruizione pubblica. Un altro nodo aperto riguarda la stazione di servizio ancora presente nell’area, con i serbatoi di carburante che insistono a pochi metri dai resti antichi. Una presenza anacronistica, ma gestita con prudenza: il progetto prevede soluzioni tecniche per garantire sicurezza e continuità operativa, almeno nel breve termine.

L’importanza di cambiare sguardo

Uno dei temi centrali emersi durante l’incontro è stato il ruolo della mobilità pedonale come leva culturale. Caudo ha suggerito una proposta tanto semplice quanto rivoluzionaria: abituare i turisti e i romani a camminare. Chi arriva a Termini, anziché scendere sotto terra, potrebbe essere invogliato a scoprire un tracciato urbano più lento, ma infinitamente più ricco: piazza Vittorio, via dei Selci, via Urbana, via Madonna dei Monti. Un percorso che, passo dopo passo, conduce ai Fori, restituendo senso e profondità a un paesaggio urbano spesso ignorato anche da chi lo abita.

Il progetto di Largo Corrado Ricci, quindi, non si limita a restituire spazio pubblico, ma propone una riflessione più ampia su come vivere la città. E su come piccoli gesti urbanistici, se ben connessi, possono riattivare legami tra luoghi, storie e comunità.

