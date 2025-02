Roma, le periferie abbandonate: Villaggio Falcone e la nuova geografia criminale

L’assenza dello Stato crea mostri. Quando si lascia che un quartiere diventi un ghetto senza legge, il risultato è sotto gli occhi di tutti: la criminalità prolifera, le mafie prendono il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini diventa un miraggio. È successo ancora una volta a Villaggio Falcone, una zona che porta il nome di un simbolo della lotta alle mafie ma che, paradossalmente, è diventata un santuario per i clan che si spartiscono il traffico di droga nella Capitale.

Il Centro di Accoglienza Straordinaria di via della Riserva Nuova, inizialmente destinato ai migranti in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato, era in realtà la base operativa di un vasto traffico di stupefacenti che dall’Albania arrivava fino a Roma, con il coinvolgimento della criminalità nigeriana. Un vero e proprio hub del narcotraffico, dove la marijuana sbarcata sulle coste pugliesi veniva stoccata, smistata e distribuita attraverso una rete di corrieri, molti dei quali giovani incensurati in transito nei centri di prima accoglienza.

Il blitz dei Carabinieri: 27 arresti, un impero del narcotraffico smantellato

Dopo anni di indagini, il 19 febbraio, i carabinieri della Compagnia Parioli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno assestato un colpo durissimo alla rete criminale: 27 arresti, di cui 20 in carcere e 7 ai domiciliari, tra Italia, Albania e Spagna. Le accuse sono gravissime: associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di droga, estorsione, porto illegale di armi, intestazione fittizia di beni.

Il blitz ha svelato una struttura criminale ramificata e perfettamente organizzata, con un modello di business consolidato:

La mafia albanese gestiva l’importazione della droga da Valona, sfruttando potenti motoscafi per far arrivare in Italia tonnellate di marijuana.

La criminalità nigeriana fungeva da distributore, smistando la droga in tutta Roma e nel resto d’Europa grazie a un esercito di corrieri, spesso giovani migranti senza documenti e senza prospettive.

Gli italiani, relegati a ruoli marginali, venivano usati come prestanome o piccoli spacciatori di strada.

Un giro d’affari colossale, che ha portato negli ultimi anni all’arresto di 147 persone, al sequestro di 900 chili di droga e di 90 mila euro in contanti.

Ghetti e zone franche: quando lo Stato arretra, il crimine avanza

Questa vicenda è solo l’ennesima prova di come lasciare intere zone della Capitale senza controllo equivale a consegnarle alla criminalità organizzata. Villaggio Falcone, quartiere già segnato dal degrado e dall’isolamento, è diventato un laboratorio criminale perfetto, una “terra di nessuno” dove le regole non esistono e la legge si applica a intermittenza.

Il paradosso è tanto più evidente considerando il nome del quartiere: Giovanni Falcone ha sacrificato la sua vita per combattere le mafie, e oggi, in un luogo a lui dedicato, queste stesse mafie prosperano nel vuoto istituzionale. Un insulto alla memoria del magistrato e una sconfitta per lo Stato.

Questo caso non è un’eccezione, ma un modello che si ripete nelle periferie romane:

Tor Bella Monaca, dove gli alloggi popolari sono controllati dalle piazze di spaccio gestite dalla camorra e dai clan locali.

San Basilio, storicamente dominata dal narcotraffico, in mano ai clan albanesi e romani.

Corviale, il Serpentone dove il degrado e l’assenza di servizi hanno lasciato spazio alla criminalità organizzata.

Zone in cui le forze dell’ordine intervengono solo con operazioni straordinarie, mentre nella quotidianità la legge è dettata dalla delinquenza.

Cosa fare? Serve una strategia di riconquista del territorio

Per evitare che le periferie diventino enclave della criminalità, servono interventi radicali e strutturati:

Presenza costante delle forze dell’ordine: non basta un blitz ogni tanto. Serve un presidio fisso, con pattugliamenti regolari e operazioni di controllo mirate.

Smantellamento dei ghetti: bisogna evitare che si creino zone dove il degrado favorisce la criminalità. Questo significa riqualificare i quartieri, garantire servizi e impedire il sovraffollamento di persone senza prospettive.

Monitoraggio e controllo dei centri di accoglienza: non si può permettere che strutture nate per l’assistenza diventino basi operative per le mafie. Serve un sistema di sorveglianza efficace, con verifiche periodiche e un controllo più serrato degli ospiti.

Investimenti su scuola e lavoro: la marginalizzazione dei giovani li rende preda facile della criminalità. Dare loro alternative concrete significa toglierli dalle mani dei clan.

Roma non può permettersi di perdere la battaglia per la legalità

Il caso di Villaggio Falcone è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Lasciare che intere zone della città diventino buchi neri della legalità significa condannare Roma a una deriva senza ritorno.

Lo Stato deve riprendersi il controllo delle periferie, prima che le mafie ne facciano la loro roccaforte definitiva. Altrimenti, il rischio è che interi quartieri si trasformino in territori autonomi dove la legge non vale più e l’ordine è imposto con la violenza.

Un futuro inaccettabile per la Capitale d’Italia.

