Roma, l’estate dei bambini a Villa Borghese tra natura, giochi e letture

A Roma, anche d’estate, i bambini e le famiglie hanno un luogo dove il tempo libero incontra cultura, natura e scoperta. Si tratta della Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività del Comune di Roma, gestito da Zètema Progetto Cultura, che apre le porte ogni sabato – dal 14 giugno al 13 settembre – con un programma pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte e della natura attraverso attività partecipative e laboratori condivisi con gli adulti.

In un'area verde storica come Villa Borghese, ogni appuntamento diventa un'occasione per scoprire, esplorare e imparare insieme, con l'obiettivo di rendere l'esperienza culturale accessibile, concreta e formativa fin dalla tenera età.

Summer Saturday: letture animate e laboratori immersivi

Il cuore dell’iniziativa estiva è il progetto “Sabato d’Estate – Summer Saturday”, che propone due attività distinte ma complementari: le visite esplorative con laboratorio creativo e le letture animate, in italiano e in inglese.

Ogni sabato mattina, alle ore 10.00, prende il via la visita esplorativa "Esplorazioni ad arte": un percorso sensoriale e narrativo tra gli alberi e le sculture di Villa Borghese, pensato per bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da un adulto. Attraverso l'osservazione, l'ascolto e la manualità, i partecipanti realizzano una mappa emotiva dell'esperienza vissuta, tra elementi naturali e suggestioni artistiche.

Il laboratorio ha una durata di 75 minuti e un costo di 8 euro per ogni bambino, con un adulto accompagnatore incluso. La prenotazione è obbligatoria tramite il servizio 060608, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Le letture animate: storie da vivere con il corpo e con la mente

A seguire, alle ore 11.30 e nuovamente alle 15.00, spazio alle letture animate rivolte alla fascia d’età 3-6 anni. Ogni incontro prende spunto da un albo illustrato – da Il piccolo bruco Maisazio a Un colore tutto mio – e si trasforma in un’esperienza immersiva, fatta di parole, movimento, suoni e immagini.

Le letture vengono proposte in italiano e in inglese in giornate alternate, con piccoli gruppi da 8 bambini accompagnati ciascuno da un adulto. Il costo è di 6 euro a partecipante.

Il centro estivo: “Viaggio d’Estate” nel cuore della città

Per chi desidera un’esperienza continuativa, Casina di Raffaello propone anche il centro estivo “Viaggio d’Estate”, attivo dal 9 giugno all’8 agosto e dal 25 agosto al 12 settembre, con pausa tra l’11 e il 24 agosto.

Destinato a bambine e bambini tra i 4 e i 12 anni, il centro estivo offre un'intera giornata (8.30–16.30) tra laboratori, giochi all'aperto e visite nei musei, con un costo settimanale di 125 euro, comprensivo di materiali e ingressi. Il pranzo e le merende restano a carico delle famiglie.

Anche in questo caso, la prenotazione è obbligatoria via telefono al numero 060608.

Un’offerta che parla alla città e alle sue famiglie

Le attività della Casina di Raffaello rappresentano un tassello importante della strategia culturale del Comune di Roma, che attraverso Zètema punta a rendere gli spazi pubblici luoghi vivi, partecipati e a misura di cittadino. Il focus è sulla relazione tra adulti e bambini, sull’apprendimento esperienziale, sul gioco come veicolo di crescita.

La scelta di valorizzare un contesto come Villa Borghese – polmone verde e patrimonio storico – non è casuale: natura e cultura si intrecciano in modo semplice, mai forzato, offrendo un ambiente ideale per attività all’aperto in piena sicurezza.

Informazioni e prenotazioni

Tutti i dettagli su date, orari, modalità di partecipazione e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale casinadiraffaello.it e sui relativi canali social.

Le prenotazioni e i pagamenti devono essere effettuati anticipatamente chiamando il call center 060608, attivo ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00.

© Riproduzione riservata