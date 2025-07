Roma, l’evoluzione del turista moderno: dalla mappa di carta a Google Map

L’incanto della mappa cartacea

Immaginate di trovarvi nel cuore di Roma, lungo l'affollata via dei Fori Imperiali. Tra l'andirivieni dei passanti e il ronzio delle auto, spicca un'immagine che sembra uscita da un'altra epoca: due turisti che consultano una mappa cartacea. Questa scena è stata catturata e condivisa sui social dalla storica dell'arte Roberta Bernabei, suscitando una certa curiosità e un pizzico di nostalgia tra gli utenti. La sorpresa è comprensibile in un'era dove gli smartphone sono diventati il nostro compagno di viaggio indispensabile.

Quando le mappe erano un’arte

Un tempo non molto lontano, viaggiare senza una mappa era impensabile. Quelle cartine colorate erano più che semplici strumenti: erano una sorta di guida visiva alle meraviglie della città. I visitatori, dopo averle ripiegate alla meno peggio, le infilavano in tasca pronte all'uso. E quando la geografia non bastava a orientarsi tra i vicoli tortuosi, chiedere indicazioni ai passanti diveniva inevitabile. Il romano medio si trovava spesso a dover rispondere agli immancabili quesiti "Scusi, Piazza di Spagna?" o "Scusi, Fontana di Trevi?", fino allo sfinimento.

L’evoluzione del turista moderno

Oggi quel rituale si è quasi perso. I navigatori GPS hanno semplificato il modo di esplorare le città, riducendo al minimo lo smarrimento e le domande ai passanti. Tuttavia, vedere qualcuno ancora attaccato alla tradizione della mappa fisica può evocare in molti una dolce reminiscenza degli anni passati. È come se quella coppia con la piantina ci ricordasse che ogni tanto rallentare e lasciarsi guidare dall'intuito non sia poi così male.

Nostalgia in un mondo digitale

Mentre il mondo va avanti a ritmo serrato verso il digitale, c’è chi ancora apprezza la bellezza della semplicità antica. Quelle mappe logore raccontano storie di avventure passate e itinerari vissuti senza fretta. Forse non saranno precise come una navigazione digitale ma hanno un fascino intramontabile che resiste al tempo.

In conclusione, a Roma oggi convivono due mondi: quello ipertecnologico dei nativi digitali e quello più romantico e riflessivo dei nostalgici delle mappe cartacee. E forse è proprio questa dualità a rendere la capitale ancora più affascinante per chi la visita.

© Riproduzione riservata