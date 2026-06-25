Roma-Lido, dal 1° luglio controllori privati sui treni: sei mesi di multe ai furbetti

Dal 1° luglio sulla Roma-Lido parte la caccia ai furbetti del salto del tornello e del viaggio gratis. Cotral ha chiuso un accordo con Holacheck, società privata che per sei mesi si occuperà di controllare e multare chi sale sui treni senza biglietto o abbonamento valido.

Controlli sulla Roma-Lido, cosa cambia dal 1° luglio

La novità riguarda una delle linee più frequentate e discusse del trasporto pubblico romano. A bordo dei convogli della Roma-Lido entrerà in servizio una squadra di sei verificatori privati, incaricati di controllare i titoli di viaggio e intervenire nei casi di irregolarità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il progetto ha carattere sperimentale e durerà sei mesi. Sarà un banco di prova per capire quanto una presenza più stabile di controllori possa incidere sull’evasione tariffaria, sulla percezione di sicurezza e sul rispetto delle regole da parte dei passeggeri.

La misura punta a colpire chi usa il treno senza pagare, chi salta i tornelli, chi viaggia contando sulla scarsa probabilità di essere fermato. Per gli utenti regolari, quelli che ogni mese acquistano abbonamenti o pagano la corsa singola, il tema è molto concreto: il trasporto pubblico funziona meglio quando il costo del servizio non ricade solo su chi rispetta le regole.

Accordo Cotral-Holacheck: sei verificatori contro i viaggi gratis

Cotral ha affidato a Holacheck l’attività di verifica sui treni della Roma-Lido. La società privata metterà in campo sei controllori, con il compito di presidiare la linea, chiedere biglietti e abbonamenti, rilevare le violazioni e applicare le sanzioni previste.

Il ricorso a personale esterno rappresenta una scelta operativa precisa. La Roma-Lido ha bisogno di controlli più frequenti, visibili e riconoscibili. Un intervento sporadico produce effetti limitati. Una presenza ripetuta, invece, può modificare le abitudini di chi sale a bordo senza titolo valido.

La sperimentazione servirà anche a verificare l’efficacia del modello: quante irregolarità verranno rilevate, quali fasce orarie risulteranno più esposte, in quali stazioni o tratte si concentreranno i comportamenti scorretti, quanto la presenza dei verificatori potrà cambiare il clima a bordo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Biglietti, abbonamenti e multe: la stretta sui furbetti

Il messaggio è chiaro: sulla Roma-Lido viaggiare gratis diventerà più rischioso. Chi salirà senza biglietto o abbonamento potrà essere controllato direttamente sul treno e, in caso di irregolarità, multato dai verificatori incaricati.

La stretta non riguarda solo il recupero delle somme non pagate. Il tema centrale è l’equità. Ogni titolo di viaggio non acquistato pesa sul sistema e alimenta una sensazione di ingiustizia fra chi paga regolarmente. La lotta all’evasione tariffaria diventa quindi anche un modo per ristabilire un rapporto più corretto con i pendolari.

Sulla Roma-Lido questo aspetto ha un valore particolare. La linea collega Roma con Ostia e serve ogni giorno lavoratori, studenti, residenti e persone dirette verso il litorale. La qualità del servizio non dipende soltanto da treni, frequenze e infrastrutture. Dipende anche dal rispetto delle regole comuni.

Più presidio a bordo dei treni: il nodo sicurezza

Il presidente di Cotral ha parlato di un’azione mirata per presidiare la linea, garantendo equità e sicurezza. La presenza dei controllori privati va letta anche in questa direzione: più personale a bordo significa maggiore capacità di osservare ciò che accade sui convogli e di intervenire in presenza di irregolarità legate al titolo di viaggio.

La sicurezza, in questo caso, non coincide solo con l’ordine pubblico. Riguarda anche la percezione dei passeggeri, la sensazione di viaggiare in un ambiente controllato, nel quale le regole non restano affidate alla buona volontà dei singoli. Un treno presidiato comunica attenzione. E su una linea delicata come la Roma-Lido questo segnale può avere un peso immediato.

Naturalmente la presenza dei verificatori privati non risolve da sola le criticità storiche della ferrovia. I pendolari chiedono puntualità, corse affidabili, convogli decorosi, informazioni tempestive. Ma la lotta ai viaggi gratis è un tassello della gestione quotidiana del servizio, soprattutto su una tratta con un bacino di utenza così ampio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sei mesi di prova per capire se il modello funziona

La durata di sei mesi permetterà a Cotral di valutare risultati concreti. La sperimentazione non sarà misurata soltanto dal numero delle multe, ma anche dalla capacità di ridurre i comportamenti scorretti e rendere più stabile l’abitudine a viaggiare in regola.

Se il sistema funzionerà, il modello potrà diventare un riferimento per nuovi interventi di controllo. Molto dipenderà dalla continuità del presidio e dalla capacità di rendere i verificatori una presenza ordinaria, non una novità destinata a perdere efficacia dopo le prime settimane.

Dal 1° luglio, quindi, la Roma-Lido cambia registro sul fronte dei controlli. I furbetti del salto del tornello e del viaggio gratis troveranno a bordo una squadra incaricata di verificare, contestare e sanzionare. Per chi paga già il biglietto, è un segnale atteso. Per chi ha trasformato l’assenza di controlli in un’abitudine, i prossimi sei mesi potrebbero essere molto diversi.