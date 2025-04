Roma-Lido e Roma-Viterbo: i nuovi treni si faranno davvero

Chi prende ogni giorno la Roma-Lido o la Roma-Viterbo non ha bisogno di molte spiegazioni: basta una mattina qualunque per capire cosa significhi viaggiare su queste due linee. Ritardi, guasti, affollamenti, treni vecchi e rumorosi che sembrano messi insieme con lo scotch. Eppure, per migliaia di persone, sono l’unico modo per andare a scuola, a lavoro, dal medico, o anche solo per spostarsi senza prendere l’auto.

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a chi ogni giorno prende quei treni

E proprio per questo la notizia di questi giorni non è una delle solite promesse che si leggono e si dimenticano. È una boccata d’aria: la produzione dei nuovi treni è confermata. Finalmente, dopo mesi di stallo e incertezze, si torna a vedere un orizzonte più concreto.

Cosa è successo dietro le quinte: la svolta delle fideiussioni

La conferma è arrivata da Titagarh Firema, l’azienda che si sta occupando della costruzione dei 38 nuovi convogli destinati alle due linee. Per un po’ si era temuto il peggio: a novembre scorso la Regione Lazio e Cotral avevano perfino presentato un esposto, accusando l’azienda di aver fornito garanzie bancarie non valide. Senza quelle fideiussioni, i lavori non potevano andare avanti. Si rischiava di buttare all’aria anni di progetti e fondi pubblici, con l’ennesima beffa per i pendolari.

Ma alla fine qualcosa si è mosso. L’azienda ha ottenuto le garanzie certificate che la Regione chiedeva, e ora si può davvero ripartire. I primi due treni saranno i “testa di serie”, quelli su cui verranno fatti tutti i test e i collaudi. Solo dopo si passerà alla produzione degli altri 36.

Un passaggio tecnico, certo, ma che significa una cosa sola: i lavori sono di nuovo in corso. E questa volta non solo sulla carta.

Perché non è solo una questione di treni

Se non vivi a Roma o in provincia, forse ti viene da pensare: “Ok, nuovi treni, bene per loro”. Ma per chi quelle tratte le vive ogni giorno, la differenza è enorme. I treni in servizio oggi sono in molti casi vecchi di decenni, con climatizzazione assente o rotta, sedili logori, porte che si bloccano. E soprattutto, guasti continui che trasformano un tragitto di 40 minuti in un’odissea.

Avere mezzi nuovi, affidabili, con impianti moderni e più capienti, significa non solo migliorare il viaggio, ma recuperare tempo e dignità. Chi sta in piedi ogni mattina alle 6, chi fa due ore per tornare a casa la sera, chi accompagna i figli a scuola e poi corre al lavoro lo sa bene: non è una comodità, è un bisogno.

Un piccolo passo dopo tanti anni di promesse mancate

Chi segue da tempo la storia di queste linee ha imparato a prendere le notizie con le pinze. Troppi annunci, troppe inaugurazioni mancate, troppe speranze lasciate appese. Ma stavolta i segnali sembrano diversi: l’azienda ha risolto le pendenze, la Regione ha tenuto il punto, e finalmente si torna a parlare di “quando” e non più di “se”.

Certo, non è tutto risolto. I treni non arriveranno domani, e ci sarà ancora da pazientare. Ma è un passo. Uno vero.

Il trasporto pubblico riguarda tutti, anche se non lo usi

A volte si pensa che i problemi del trasporto pubblico siano una cosa che interessa solo chi lo prende. In realtà, è un tema che ci tocca tutti. Se i treni e gli autobus funzionano bene, c’è meno traffico in strada, meno smog, più tempo per stare con chi amiamo. Non è solo una questione di binari e orari: è una questione di qualità della vita.

