Roma-Lido, firmato il contratto per il nuovo ponte pedonale tra Acilia Sud e Dragona

È stato firmato il contratto per la realizzazione del sovrappasso pedonale che collegherà la nuova stazione ferroviaria di Acilia Sud al quartiere di Dragona. L’opera, curata da Astral, rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare l’accessibilità alla linea Roma-Lido e garantire un collegamento sicuro ai cittadini della zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il progetto prevede la costruzione di un ponte che consentirà di superare in piena sicurezza la viabilità sottostante, caratterizzata da arterie ad alto scorrimento come via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense.

Caratteristiche tecniche del ponte

Il sovrappasso sarà una struttura metallica lunga 45 metri e larga 4 metri, dimensioni pensate per assicurare il passaggio agevole di un flusso consistente di pedoni. La scelta progettuale punta a garantire resistenza e durabilità, con una carpenteria metallica sostenuta da un sistema di sospensioni “a ventaglio”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il collegamento sarà accessibile da Dragona tramite scale in acciaio a più rampe, progettate con struttura indipendente, e da un ascensore conforme alle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. L’impalcato sarà sorretto da stralli fissati in corrispondenza dei traversi e le opere di fondazione poggeranno su pali, soluzione che assicura stabilità e adattabilità al contesto viario sottostante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tempi e costi dell’intervento

Il valore complessivo dell’appalto è di 1,4 milioni di euro, aggiudicato a ribasso. I lavori avranno una durata stimata di circa 280 giorni naturali e consecutivi, tempi che, se rispettati, consentiranno di restituire l’opera ai cittadini in meno di un anno.

L’intervento è stato pensato per rispondere a una necessità concreta del territorio: collegare in maniera diretta il quartiere di Dragona con la nuova stazione ferroviaria, evitando ai pedoni lunghi percorsi e attraversamenti complessi delle arterie stradali.

Un’opera per la mobilità locale

Il ponte pedonale di Acilia Sud-Dragona rientra in una visione più ampia di miglioramento della mobilità nell’area sud della Capitale. La nuova infrastruttura permetterà a residenti, pendolari e studenti di raggiungere la stazione con maggiore facilità, riducendo i tempi di percorrenza e aumentando la sicurezza.

La presenza dell’ascensore, insieme alle scale, garantirà accessibilità anche a persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini, ampliando la fruibilità del collegamento.

Prospettive per l’area