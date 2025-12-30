Roma, lite sul bus 720: accuse di riprese indebite, corsa bloccata un’ora e denuncia dei Carabinieri

Intorno alle 22 di lunedì 29 dicembre, una corsa dell’autobus 720 si è fermata di colpo all’altezza di via Millevoi, a Roma, dopo una lite scoppiata a bordo. L’autista, davanti al parapiglia e alla tensione crescente, ha interrotto il servizio e ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Roma IV Miglio Appio, che hanno ricostruito quanto accaduto e adottato i provvedimenti del caso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lite sul bus 720 a Roma: la ricostruzione dei Carabinieri

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, tutto sarebbe iniziato quando un ragazzo minorenne, di origini marocchine, ha accusato un uomo di 56 anni, di origini peruviane, di aver filmato una ragazza con il cellulare. Un'accusa pesante, esplosa in pochi istanti davanti agli altri passeggeri, in un contesto in cui basta un gesto frainteso per far salire la tensione.

La reazione, però, ha fatto degenerare la situazione: il 56enne, stando alla ricostruzione, avrebbe aggredito il minore usando una cintura. Ne è nato un caos che ha reso impossibile proseguire la corsa, trasformando un normale tragitto serale in un episodio di ordine pubblico, con inevitabili ripercussioni su chi viaggiava e su chi attendeva alle fermate successive.

Bus 720 bloccato in via Millevoi: stop al servizio e disagi per i passeggeri

L’interruzione della corsa, di fatto, è durata circa un’ora. Un tempo lungo, soprattutto in fascia serale, quando il trasporto pubblico è spesso l’unica alternativa per rientrare a casa. L’autista ha scelto la strada più prudente: fermare il mezzo, lanciare l’allarme e attendere l’arrivo delle pattuglie, evitando che la lite potesse peggiorare.

Per i passeggeri il blocco ha significato attese, nervosismo e la necessità di riorganizzare gli spostamenti. Episodi simili accendono ancora una volta i riflettori sul tema della sicurezza a bordo, non solo per chi viaggia ma anche per il personale viaggiante, chiamato a gestire situazioni improvvise senza strumenti adeguati oltre alla prontezza e al buon senso.

Accuse di riprese indebite sul bus 720: cosa è emerso e perché è scattata la denuncia

Un punto centrale dell’intervento dei militari riguarda l’accusa iniziale: dalle verifiche non sarebbe risultato vero che l’uomo avesse effettivamente filmato di nascosto la ragazza. Questo dettaglio, però, non ha cambiato l’esito per il 56enne: i Carabinieri lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, contestandogli una reazione ritenuta spropositata che ha provocato il blocco del mezzo e del regolare svolgimento del trasporto.

Il minorenne, una volta ristabilita la calma, è stato affidato al padre, arrivato sul posto. Resta il segnale di un episodio che, nato da un sospetto e da un confronto acceso, si è trasformato in un fatto con conseguenze penali e con un impatto concreto sul servizio pubblico: una corsa cancellata, decine di persone ferme, e una serata ordinaria diventata improvvisamente ingestibile.