Roma, lucchetti trasformati in depositi di droga: 7 arresti dei Falchi nella periferia nord-est

Dai lucchetti metallici usati come micro-depositi di stupefacenti alle “vendite su misura” costruite sul profilo dell’acquirente: è il quadro delineato dalla Polizia di Stato dopo una serie di interventi dei Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile, che negli ultimi tre giorni hanno portato a 7 arresti in diversi quadranti della periferia nord-est di Roma. L’attività, riferiscono fonti ufficiali, ha documentato uno spaccio “a cielo aperto” capace di adattare nascondigli, dosi e tipologie di sostanza alle richieste del mercato.

Arresti e sequestri: l’operazione dei Falchi nella periferia nord-est di Roma

Gli interventi, condotti mimetizzandosi fra palazzi di edilizia popolare e aree verdi circostanti, hanno interessato Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Don Bosco e Borgata Fidene, con un ultimo segmento operativo che ha toccato anche Prima Porta. Obiettivo: interrompere un sistema di cessioni rapide e poco visibili, che punta a ridurre i tempi di contatto e a limitare l'esposizione ai controlli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le modalità osservate alternano soluzioni “classiche” a accorgimenti più ingegnosi: dal nascondere le dosi in punti di passaggio condominiali fino a ricavare veri e propri vani in oggetti insospettabili, così da rendere il recupero della sostanza veloce e discreto.

Spaccio “su misura”: coppie di pusher e offerta differenziata per tipo di droga

Una parte rilevante dell'azione si è concentrata nella zona di viale dell'Archeologia e del cosiddetto "Ferro di cavallo", dove sono stati arrestati quattro pusher che, a coppie, operavano in postazioni pre assegnate con ruoli distinti, così da proporre sostanze diverse nello stesso perimetro.

Nel primo caso, riferisce la Polizia, un trentaduenne tunisino gestiva le cessioni di hashish, mentre un ventiseienne rumeno riforniva la piazza di cocaina. Il punto di riferimento, secondo la ricostruzione, era stato fissato anche con elementi del contesto urbano: in strada il “segnale” sarebbe stato individuato in un cassonetto dell’immondizia, mentre altri scambi avvenivano sui ballatoi dei palazzi.

Cocaina e hashish nascosti in condominio: recuperate circa 400 dosi

Nel corso dell'intervento, gli agenti hanno sequestrato 12 involucri di hashish e circa 400 dosi di cocaina, parte delle quali occultate in più punti: androne di un condominio, tubature, intercapedine di un muro. Recuperati anche 500 euro in contanti, ritenuti presumibile provento degli incassi giornalieri.

Poco dopo, la stessa logica “commerciale” sarebbe stata riscontrata con un’altra coppia, impegnata nella ricezione e nell’indirizzamento della clientela, con una promozione differenziata della cocaina “cruda” o “cotta” in base alle richieste degli acquirenti. Per entrambi sono scattate le manette e il sequestro di 28 dosi complessive.

Il lucchetto come micro-deposito: shaboo a Fidene e la tecnica “invisibile”

Nella Borgata Fidene gli investigatori descrivono un sistema ancora più difficile da individuare a occhio nudo. Un quarantacinquenne di origini filippine avrebbe messo in vendita cristalli di shaboo, prelevandoli di volta in volta da un micro-deposito ricavato all’interno di un lucchetto metallico montato a protezione di un cancello. Un nascondiglio minimale, pensato per ridurre il rischio di trovare la sostanza addosso durante eventuali controlli e per rendere rapido il rifornimento.

Dallo scambio in strada al “delivery”: gli ultimi arresti al Quarticciolo e a Prima Porta

Gli ultimi due arresti, riferisce la Polizia di Stato, sono maturati in contesti diversi: uno durante il classico scambio droga-denaro e l’altro con un pusher intercettato a bordo di un’auto, in modalità delivery. In questi casi sono stati sequestrati altri 60 involucri complessivi, con presenza di hashish e cocaina.

Tutti i fermati, conclude la nota, sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria. Per completezza, si ricorda che le evidenze descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.