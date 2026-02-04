Roma, maxi blitz dei Carabinieri a San Basilio: 4 arresti, denunce e un’attività sospesa su via Tiburtina

Un dispositivo capillare, pattuglie e verifiche a tappeto, con un obiettivo dichiarato: colpire l’illegalità diffusa e alzare il livello di sicurezza percepita nel quadrante nord-est della Capitale. Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, con il supporto specialistico del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo nel quartiere San Basilio e nelle zone limitrofe, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio parla di quattro arresti, una denuncia alla Procura, segnalazioni per droga e la sospensione immediata di un'attività commerciale.

Controlli straordinari a San Basilio: il dispositivo e la regia del Comitato sicurezza

L’operazione è nata come risposta operativa a un’esigenza precisa: presidiare strade e punti sensibili, intercettare reati predatori, contrastare spaccio e consumo di stupefacenti, verificare il rispetto delle norme sul lavoro. L’impostazione è quella dei servizi “ad alto impatto”, con controlli su persone e veicoli, accertamenti mirati e interventi simultanei su più fronti. Un’azione che, nelle intenzioni, punta a rendere più incisiva la presenza dello Stato sul territorio, con risultati immediati sia sul piano penale sia su quello amministrativo.

Arresti per droga e contanti: i fermati e i sequestri durante i posti di controllo

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione Roma Fidene hanno arrestato un 42enne di Bracciano. L'uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo della propria auto: durante il controllo sarebbe stato trovato in possesso di circa 24 grammi di cocaina e di 2.040 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo, Aliquota P.M.Z., hanno bloccato e arrestato un 21enne di origini bengalesi. Il giovane era su un’auto a noleggio e, secondo quanto riferito, avrebbe nascosto dosi di cocaina e hashish insieme a 210 euro in contanti. Due episodi che restituiscono l’immagine di un territorio monitorato palmo a palmo, con attenzione particolare ai movimenti sospetti e ai veicoli controllati su strada.

Ordine di carcerazione eseguito: 90enne accompagnato a Rebibbia

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno rintracciato un 90enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cumulo pene, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste. L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere romano di Rebibbia. Un passaggio che evidenzia come questi servizi straordinari non si limitino al contrasto “in diretta” dei reati, ma servano anche a eseguire provvedimenti pendenti e a chiudere partite giudiziarie rimaste aperte.

Furti nei supermercati: un arresto su via Togliatti e una denuncia su via Tiburtina

Sul fronte dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno arrestato un 37enne italiano, gravemente indiziato di furto aggravato in un supermercato di via Palmiro Togliatti. Poco dopo, per un episodio analogo avvenuto in un punto vendita di via Tiburtina, i militari hanno denunciato alla Procura un 42enne romano. Due interventi ravvicinati che disegnano una linea chiara: prevenzione, controllo e intervento rapido sui luoghi più esposti, dove la microcriminalità tende a ripetersi e ad alimentare insicurezza.

Ispezione sul lavoro: attività sospesa e sanzioni per 4.450 euro

L’operazione si è estesa ai controlli sulla regolarità lavorativa. I Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, insieme al NIL, hanno ispezionato un’attività commerciale in via Tiburtina: gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di un lavoratore irregolare. Da qui la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.450 euro. Un segnale netto anche sul fronte del rispetto delle regole: contrastare il lavoro nero significa tutelare i lavoratori e impedire concorrenza sleale a danno di chi opera correttamente.

Segnalazioni per uso di droga: sette persone sanzionate in via amministrativa

Nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto a spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, sette persone sono state segnalate alla Prefettura e sanzionate in via amministrativa per uso personale, poiché trovate con modiche quantità di droga. Un capitolo che, pur senza rilevanza penale, rientra nella strategia di controllo del territorio: intercettare comportamenti a rischio e ridurre le occasioni che alimentano circuiti illegali.

Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza: considerato lo stato del procedimento e la fase delle indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.