Una notte di controlli serrati, con pattuglie, unità cinofile e verifiche mirate anche negli esercizi commerciali: nei quartieri Centocelle, Alessandrino, Casilino e Torre Maura i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario che ha portato a 7 denunce, 4 segnalazioni per uso personale di stupefacenti e sanzioni amministrative a due attività, nel quadro delle linee indicate dalla Prefettura e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Maxi controlli dei Carabinieri a Centocelle e Casilino: il perimetro dell’operazione

L'attività, condotta dalla Compagnia Roma Casilina, ha puntato su prevenzione e contrasto dei reati diffusi, con attenzione a movida, aree commerciali e strade ad alta percorrenza. I militari delle Stazioni Roma Alessandrina e Roma Centocelle hanno operato con il supporto del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e, per i controlli su alimenti e condizioni dei locali, con personale del N.A.S. di Roma.

Obiettivo dichiarato: alzare il livello di presidio nei punti sensibili e intercettare comportamenti che alimentano insicurezza.

Maxi controlli dei Carabinieri a Centocelle e Casilino: le denunce all’Alessandrino e al Casilino

Nel corso delle verifiche in zona Alessandrino-Casilino, i Carabinieri hanno denunciato un 20enne moldavo sorpreso mentre sottraeva prodotti dal centro commerciale “Casilino”. Denunciato anche un 58enne italiano, fermato alla guida con patente mai conseguita, e un 77enne italiano trovato con un pugnale a doppia lama lungo 34 centimetri, senza un motivo ritenuto valido.

Sempre nella stessa cornice operativa, un 22enne romano è stato denunciato dopo il rinvenimento di un panetto di hashish da circa 100 grammi, 5 grammi di marijuana e 200 euro in contanti, somma ritenuta collegata all’attività illecita.

Il messaggio è chiaro: non solo controlli “di presenza”, ma accertamenti che, quando emergono elementi concreti, scattano in tempo reale con i relativi provvedimenti. Carabinieri intervenuti

Maxi controlli dei Carabinieri a Centocelle e Casilino: movida sotto osservazione e denunce in serata

In serata l’attenzione si è concentrata su Centocelle, area dove il flusso serale aumenta e con esso le richieste di intervento. Qui i Carabinieri hanno denunciato un 65enne romano trovato con un coltello lungo 18 centimetri, un 21enne marocchino trovato con una mazza da baseball e una 53enne romana che, durante un intervento per una lite condominiale, avrebbe rivolto insulti ai militari davanti ad altre persone.

Episodi diversi, stesso denominatore: condotte che, in contesti affollati, possono degenerare e creare rischi per passanti e residenti.

Maxi controlli dei Carabinieri a Centocelle e Casilino: droga, segnalazioni e controlli Nas nei locali

Nel corso del servizio sono stati segnalati alla Prefettura 4 giovani trovati con modiche quantità di sostanze, per uso personale. Parallelamente, con il supporto del N.A.S., sono scattate sanzioni a due esercizi: una paninoteca, per violazioni igienico-sanitarie legate alle condizioni generali del locale (1.000 euro), e un forno, per irregolarità su procedure di autocontrollo, condizioni igieniche, adeguamenti strutturali e indicazioni su ingredienti e allergeni (5.000 euro).

Un filone, quello dei controlli amministrativi, che incide sulla qualità dell’offerta e sulla sicurezza alimentare, specie nelle zone della “vita notturna”.

Maxi controlli dei Carabinieri a Centocelle e Casilino: numeri, ricadute e prossime mosse

Il bilancio complessivo parla di 314 persone identificate e 146 veicoli controllati. Numeri che restituiscono l’ampiezza dell’azione e l’impatto sulla quotidianità del quadrante Est: meno spazi per chi si muove con armi improprie o sostanze, più pressione su chi viola regole e autorizzazioni.

L’operazione, spiegano fonti dell’Arma, si inserisce in un piano di vigilanza rafforzata legato anche al periodo dell’anno, con l’obiettivo di consolidare il presidio e prevenire reati contro il patrimonio e spaccio, tutelando cittadini e attività regolari.