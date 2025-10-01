Roma, maxi corteo pro Palestina: stazione Termini blindata e metro chiusa, oltre 5mila in piazza fino a Piazza San Silvestro

Roma è stata teatro di una nuova e imponente manifestazione pro Palestina, organizzata in risposta al blocco imposto dalle autorità israeliane alla Global Sumud Flotilla, la flottiglia internazionale diretta a Gaza. La notizia, arrivata mercoledì sera, ha acceso la mobilitazione dei movimenti solidali con la causa palestinese, tra cui il sindacato Usb e i gruppi di attivisti palestinesi presenti in Italia.

Il cuore della protesta è stato piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, ribattezzata dagli attivisti “piazza Gaza”. Qui, da giorni, era già attivo un presidio permanente. Con l’arrivo delle nuove notizie dal Mediterraneo, la presenza si è trasformata rapidamente in un corteo che ha coinvolto migliaia di persone, costringendo le autorità a misure straordinarie di sicurezza.

La stazione Termini blindata e la metro chiusa

Fin dal tardo pomeriggio, le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura degli ingressi principali della stazione Termini, permettendo soltanto l’uscita dei viaggiatori in arrivo e l’accesso a chi era in possesso di un biglietto valido. In contemporanea, è stata chiusa anche la fermata della metropolitana A-B/B1 di Termini, come comunicato ufficialmente dal Campidoglio.

La zona intorno allo scalo ferroviario è stata “cinturata” da agenti in tenuta antisommossa, con transenne e controlli serrati. La decisione è arrivata dopo che centinaia di manifestanti avevano iniziato a occupare le strade circostanti, scandendo slogan come “Blocchiamo tutto!” e “Palestina libera!”.

Il corteo verso Barberini e poi Piazza San Silvestro

L'iniziale obiettivo dei manifestanti era quello di muoversi in direzione di palazzo Chigi, sede del governo. Dopo una lunga trattativa con le forze dell'ordine, è stato invece concordato un percorso alternativo prima verso piazza Barberini, fino poi a Piazza San Silvestro. Qui il corteo è arrivato intorno alle 22,30 ingrossatosi fino a superare i 5mila partecipanti, secondo le prime stime.

Le strade del centro sono state progressivamente chiuse al traffico, mentre la manifestazione ha continuato a crescere in numero e intensità. Una volta giunti in piazza Barberini, gli organizzatori hanno ribadito la volontà di proseguire fino a palazzo Chigi, per poi patteggiare la destinazione di Piazza San Silvestro.

La reazione delle famiglie e dei cittadini

La manifestazione ha avuto ripercussioni dirette sulla vita quotidiana di centinaia di cittadini. Molti pendolari hanno trovato gli ingressi della stazione sbarrati e hanno dovuto cercare accessi alternativi o attendere aperture contingentate. Disagi anche per gli automobilisti, costretti a deviazioni improvvise in una zona già complessa dal punto di vista del traffico.

Le famiglie presenti in zona hanno parlato di una serata difficile, segnata da tensione e preoccupazione, ma senza episodi di violenza. Alcuni residenti hanno espresso solidarietà alla causa palestinese, mentre altri hanno criticato le modalità della protesta, sottolineando l'impatto su chi semplicemente stava cercando di tornare a casa.

Il ruolo delle istituzioni

Le autorità locali hanno mantenuto una linea di attenzione costante, con l’obiettivo dichiarato di garantire la sicurezza pubblica ed evitare scontri. Il Campidoglio, attraverso i suoi canali ufficiali, ha aggiornato in tempo reale cittadini e viaggiatori sulla chiusura della metropolitana e sulle deviazioni del traffico.

Dal governo, al momento, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali sulla manifestazione, ma la gestione dell’ordine pubblico è stata affidata alla Questura di Roma, che ha monitorato l’andamento del corteo minuto per minuto.

Un segnale politico e sociale

La protesta di Roma si inserisce in un quadro internazionale di mobilitazioni che accompagnano la vicenda della Global Sumud Flotilla, composta da imbarcazioni civili che tentano di raggiungere Gaza per rompere l’assedio e portare aiuti umanitari. Il blocco israeliano ha suscitato reazioni immediate in diverse città europee, e la capitale italiana non ha fatto eccezione.

Il corteo di Termini-Barberini-Piazza San Silvestro rappresenta dunque non solo un atto di solidarietà verso la popolazione palestinese, ma anche un segnale politico preciso, che chiama in causa la posizione del governo italiano e delle istituzioni europee sul conflitto in Medio Oriente.

La serata romana si è chiusa con una massiccia partecipazione popolare e un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, senza gravi incidenti ma con notevoli disagi per cittadini e viaggiatori. La vicenda della flottiglia e le proteste a essa collegate mostrano ancora una volta quanto la questione palestinese resti un tema capace di mobilitare, dividere e riportare in piazza migliaia di persone.