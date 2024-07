Roma. Maxi incendio a Monte Mario, evacuate 4 palazzine, i residenti: mai visto un incendio così. Rogo anche a Ponte di Nona

Oggi (31 luglio, ndr) la Capitale ha vissuto una delle sue giornate più difficili a causa di due vasti incendi che hanno colpito le zone di Monte Mario e Ponte di Nona. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, hanno causato l’evacuazione di edifici, la chiusura di strade e hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

L’incendio a Monte Mario

L’allarme è scattato in tarda mattinata quando le fiamme hanno iniziato a divampare nella zona verde adiacente alla città giudiziaria di piazzale Clodio. Un’alta colonna di fumo era visibile da gran parte della città. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate da diversi elicotteri, tra cui il Drago Vf159, un Erickson S64, un Ab412 e uno della Regione Lazio, hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme. La situazione è stata resa ancora più critica dal cambio improvviso della direzione del vento, che ha complicato le operazioni di spegnimento.

Le autorità hanno deciso di evacuare quattro palazzine situate in via Goiran e via Teulada per precauzione. Anche l’Osservatorio Astronomico, che si trova vicino alla zona colpita, è stato evacuato, con quaranta persone fatte uscire in sicurezza. La sede Rai di via Teulada è stata evacuata, con i lavoratori invitati a lasciare immediatamente gli edifici. “Alle 16.15 sono scattate le sirene, stavamo registrando i programmi, ma ci hanno detto di lasciare immediatamente l’edificio,” raccontano alcuni giornalisti.

Testimonianze e reazioni

Nunzia De Girolamo, conduttrice de “L’Estate in Diretta”, ha raccontato sui social: “Stiamo evacuando lo studio, l’incendio a Monte Mario è serio. All’inizio credevo fosse uno scherzo degli autori. Poi sono arrivate le sirene, le voci che dicevano di abbandonare l’edificio. Stiamo tutti bene, le fiamme non hanno intaccato la sede, ma spero riescano a spegnerle il prima possibile”.

Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report”, ha descritto la situazione su Facebook: “Gravissimo incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare”. Anche i residenti della zona hanno espresso preoccupazione. “Un incendio così non lo abbiamo mai visto”, ha detto una residente. “Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai”.

Impatto sulla viabilità

Le conseguenze degli incendi hanno avuto un forte impatto sulla viabilità della Capitale. Numerose strade sono state chiuse per consentire l’intervento dei soccorritori. Sono stati chiusi viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, viale Falcone e Borsellino, via Romeo Romei, via Faravelli, Lungotevere Oberdan e Lungotevere della Vittoria.

Il rogo a Ponte di Nona

Mentre i vigili del fuoco combattevano l’incendio a Monte Mario, un altro vasto rogo è divampato nel parco archeologico di Ponte di Nona, nei pressi del centro commerciale Roma Est. Anche qui, le fiamme hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, supportati dalla Polizia Locale. Le fiamme hanno interessato principalmente le aree verdi, e al momento non si segnalano feriti. Il centro commerciale ha chiuso le uscite verso l’area in fiamme per sicurezza.

Indagini in corso

La procura di Roma ha effettuato un sopralluogo a Monte Mario e attende un’informativa dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine per ricostruire l’origine del maxi-rogo. Nella notte precedente, un altro incendio di dimensioni ridotte era scoppiato nella stessa zona, prontamente domato dai vigili del fuoco. Anche la mattina del 31 luglio si era sviluppato un piccolo rogo nell’area verde dietro alla città giudiziaria, subito spento.

*Foto, immagine di repertorio