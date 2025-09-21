Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli contro i furti ai danni di turisti e cittadini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Stretta dei Carabinieri contro i borseggiatori

L’obiettivo è contrastare in modo sistematico i reati contro il patrimonio, fenomeno che colpisce in particolare visitatori stranieri e frequentatori delle zone più affollate. Le operazioni, condotte tra le linee della metropolitana, le vie del centro e le aree commerciali della Capitale, hanno portato a 18 arresti e a diverse denunce.

Gli arresti in metropolitana

Una parte rilevante degli interventi è avvenuta nei pressi delle fermate della metro. Alla stazione Barberini i militari della Stazione Roma Salaria hanno arrestato in flagranza due cittadini romeni di 23 e 19 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sorpresi subito dopo essersi impossessati di denaro contante ai danni di un viaggiatore.

Poche ore prima, alla fermata Colosseo, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea avevano arrestato un cittadino georgiano di 39 anni, anche lui senza fissa dimora e con precedenti, fermato mentre sottraeva un telefono cellulare a un passeggero romano. Il dispositivo è stato immediatamente restituito al proprietario.

Sempre alla fermata Colosseo, due donne di origine rom, entrambe di 23 anni e già note per reati contro il patrimonio, sono state denunciate a piede libero. Trovate in possesso di 1.660 euro in contanti, somma ritenuta provento di borseggi, hanno visto il denaro sequestrato.

Una di loro, dopo aver ammesso l’origine illecita della somma, ha tentato di corrompere i militari offrendo il denaro in cambio dell’impunità: per questo è scattata anche la denuncia per istigazione alla corruzione. Controlli nella metropolitana

Interventi in centro storico

Le pattuglie impegnate in centro hanno fermato altri gruppi responsabili di furti. In via del Plebiscito, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato tre cittadini cubani sorpresi a rubare lo smartphone di un turista americano nella calca alla fermata dell’autobus.

In via dei Condotti, i militari della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno bloccato due donne romene sorprese mentre sottraevano 400 euro dal marsupio di una turista cinese, utilizzando un cappellino di paglia per mascherare i movimenti. Poco dopo, in via del Corso, gli stessi Carabinieri hanno arrestato un cittadino cubano di 55 anni e un peruviano di 71, fermati subito dopo aver asportato capi di abbigliamento per un valore di circa 1.000 euro da un negozio, rimuovendo le placche antitaccheggio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In piazza Colonna, tre cittadine bulgare di 20, 29 e 32 anni sono state sorprese all’interno di un esercizio commerciale mentre rubavano la borsa di una turista americana, lasciata momentaneamente sul passeggino del nipote.

I controlli nelle altre aree della città

Le attività di contrasto hanno interessato anche altre zone. In Largo Toniolo, i Carabinieri della Stazione Roma Aventino hanno arrestato un 47enne italiano sorpreso subito dopo aver sottratto denaro dalla cassa di un centro di formazione. Nella perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di hashish e di 5.000 euro in contanti, somma di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

In via Gioberti, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno bloccato una 29enne peruviana sorpresa con capi di abbigliamento appena sottratti da un negozio. Alla donna è stato notificato anche l’ordine di allontanamento dalla Zona a tutela rafforzata Esquilino, già disposto con ordinanza prefettizia.

Ancora nel centro cittadino, i Carabinieri della Stazione Piazza Dante hanno arrestato un cittadino marocchino di 65 anni, colto mentre rubava la borsa di una turista siciliana seduta in un ristorante. Nella stessa area, i militari del Nucleo Operativo hanno fermato un altro cittadino marocchino di 31 anni, accusato di aver sottratto lo zaino a una turista messicana in Largo Gaetana Agnesi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Durante un servizio a bordo degli autobus, infine, gli stessi militari hanno arrestato un georgiano di 49 anni, senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare il cellulare di un passeggero diretto al lavoro. Controlli in Centro

La precisazione sulla fase processuale