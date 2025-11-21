Roma, maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 18 arresti e sequestri di cocaina, crack e hashish

Nel corso degli ultimi giorni, una serie di controlli mirati dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dai magistrati della Procura capitolina, ha portato all’arresto di 18 persone gravemente indiziate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Blitz Carabinieri dalla periferia al centro: la rete di spaccio a Roma

L'attività, condotta in diverse zone della città, ha intercettato flussi di vendita al dettaglio che attraversavano interi quartieri, evidenziando un fenomeno ancora radicato e diffuso. Otto acquirenti sono stati identificati e segnalati alle autorità competenti.

Le perquisizioni e i sequestri, effettuati in più punti della Capitale, hanno permesso di recuperare centinaia di dosi già confezionate di cocaina, crack, ecstasy, hashish e marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il denaro contante trovato durante gli interventi, complessivamente vicino ai 3.000 euro, è ritenuto provento delle attività di spaccio.

Controlli mirati da Tor Bella Monaca a Monte Sacro

Il primo intervento significativo è avvenuto a Tor Bella Monaca, dove un 23enne marocchino con precedenti è stato arrestato in flagranza mentre cedeva una dose di cocaina e una di crack per 40 euro. La perquisizione successiva ha portato al ritrovamento di ulteriori dosi di hashish, crack e cocaina, insieme a 260 euro in contanti.

A Fidene, in via Quarrata, un controllo alla circolazione stradale ha fatto emergere la presenza di droga all’interno di un’auto a noleggio. Una 41enne romana, già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di involucri contenenti crack e cocaina e di una piccola somma di denaro. Sempre nella stessa area, ma in un altro intervento, un 38enne romano è stato fermato dopo aver ceduto una dose di cocaina a un acquirente. Addosso aveva altre nove dosi e 405 euro.

Operazioni antidroga nei quartieri residenziali

In via Padre Semeria, un 35enne romano è stato arrestato mentre vendeva due dosi di cocaina a due ragazzi per 100 euro. I Carabinieri gli hanno sequestrato 90 euro, ritenuti collegati all’attività illecita.

In via Ardeatina, un 34enne romano ha tentato la fuga abbandonando l’auto alla vista di una pattuglia. È stato raggiunto e bloccato poco dopo: nella vettura sono state trovate 50 dosi di crack del peso complessivo di circa 50 grammi e 685 euro.

Controlli nei parcheggi, nei parchi e nei nascondigli improvvisati

In via Grotta di Gregna, una madre e il figlio sono stati sorpresi mentre trattavano la vendita di stupefacenti con un potenziale acquirente. Nel parcheggio in cui si trovavano, i militari hanno recuperato dosi di cocaina e crack. La perquisizione in casa ha rivelato un quantitativo ben più consistente: 25 dosi di cocaina da 275 grammi totali e un panetto da oltre un chilo della stessa sostanza.

Al Quarticciolo, due interventi distinti hanno portato all’arresto di un 27enne gambiano e di un 18enne marocchino, entrambi senza fissa dimora. Nel primo caso, la droga era nascosta in un’aiuola; nel secondo, all’interno di un vano contatore dell’acqua. In entrambi i nascondigli sono state trovate decine di dosi di crack.

Le operazioni a Centocelle e Alessandrina

In via Ceprano, a Centocelle, una coppia di 19 e 30 anni è stata arrestata dopo che i Carabinieri hanno trovato nell’auto in cui viaggiavano dosi di crack e cocaina e 230 euro.

Sempre nello stesso quartiere, in via delle Robinie, due giovani romani di 22 e 23 anni sono stati trovati in possesso di marijuana, hashish e cocaina. La quantità complessiva sequestrata raggiunge oltre due chili tra marijuana e derivati dell’hashish.

A via Bonafede, un 19enne romano è stato bloccato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto. Aveva con sé hashish e 580 euro.

Arresti nelle zone di Selva Candida e Ostiense

A Selva Candida, un 40enne romano è stato fermato durante un controllo stradale: addosso e in auto aveva cocaina e crack confezionati in dosi, insieme a 190 euro.

In viale Marco Polo, un altro 40enne, originario di San Cesario, è stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina per un totale di 23 grammi e della stessa somma in contanti.

Gli interventi a Ponte di Nona

Nel quartiere di Ponte di Nona, due cittadini egiziani di 21 e 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati in due episodi distinti. Il più giovane nascondeva la cocaina in un pacchetto di caramelle lasciato vicino a un albero; il secondo utilizzava come deposito uno spazio dietro la ruota posteriore di un camper. In totale, sono state trovate decine di dosi di cocaina e somme di denaro collegate alle vendite.

Blitz antidroga dei Carabinieri: arresti convalidati

Al termine delle operazioni, tutti gli arresti sono stati convalidati. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle piazze di spaccio diffuse nei diversi quartieri della città.