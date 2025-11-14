Le oltre trenta operazioni antidroga condotte in pochi giorni dalla Polizia di Stato mostrano un quadro che va ben oltre la cronaca di singoli episodi. Roma si trova davanti a una rete fitta di spacciatori, depositi camuffati e stratagemmi sempre più sofisticati. L’impatto sulle comunità, sulle attività economiche e sulla vivibilità dei quartieri è evidente, mentre le istituzioni si interrogano su come contenere un fenomeno che si muove dal centro alla periferia senza distinzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maxi operazione antidroga a Roma: oltre 30 arresti

La settimana investigativa ha messo a nudo un’organizzazione diversificata, capace di adattarsi alle zone e ai controlli. Dal Nomentano al quadrante ovest, passando per Spinaceto, Romanina, il parco Colombo e Villa Glori, la Polizia di Stato ha individuato modalità di distribuzione che confermano l’esistenza di gruppi fluide e non riconducibili a un unico asse direzionale.

L’arresto di un quarantacinquenne nel quartiere Nomentano è solo l’episodio più emblematico: l’uomo ha ammesso di nascondere droga in casa e la perquisizione ha svelato panetti di hashish, cocaina e confezioni mascherate da caramelle.

Scoperti depositi di hashish e marijuana

Interessante, per le istituzioni, non è soltanto la quantità di droga recuperata, ma la capacità dei gruppi di rendere il prodotto "attraente" anche per i più giovani. L'utilizzo di confezioni ispirate a personaggi dei cartoni animati e l'impiego di packaging in stile alimentare mostrano un livello di comunicazione inquietante. Gli agenti del XII Distretto Monteverde hanno rinvenuto un deposito con 18 chili di hashish e oltre 400 grammi di marijuana, un vero magazzino pronto a rifornire vaste aree della città.

Quartieri sotto assedio dello spaccio

Le attività del XII Distretto Aurelio, del Commissariato Prati e del IX Distretto EUR confermano che il mercato della droga non ha un perimetro definito. A Spinaceto è stata individuata una base strutturata per confezionare dosi destinate a consegne rapide. Alla Romanina è stata bloccata una cessione accanto a un distributore, con 30 dosi già pronte. Nell'area Colombo, una busta con 340 grammi di hashish era nascosta nella vegetazione di un parco, segnale della capacità di utilizzare spazi pubblici per attività illecite.

Giovani, movida e sostanze sintetiche

Il Commissariato Celio ha intercettato una rete orientata ai più giovani. Ketamina, MDMA, funghi allucinogeni e altre sostanze destinate alla movida notturna mostrano un’ulteriore evoluzione del mercato. Non solo la droga “tradizionale”, ma una nuova offerta legata al consumo rapido e agli eventi serali, con rischi sanitari gravi che coinvolgono fasce sempre più ampie della popolazione.

La Polizia colpisce lo spaccio nella Capitale

Il bilancio parla di 20 chili di hashish, 300 grammi di marijuana e oltre 400 grammi di cocaina e crack sequestrati. Un dato che riaccende il dibattito politico sulla sicurezza urbana e sulle politiche di prevenzione. Il tema non riguarda soltanto il contrasto, ma anche le ricadute sul tessuto sociale: parchi usati come depositi, palazzi trasformati in basi logistiche e strade scelte come punti di scambio. L’impegno della Polizia di Stato continuerà nelle prossime settimane con controlli mirati e coordinati con le prefetture di riferimento.