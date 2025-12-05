Roma, maxi operazione dei Carabinieri: smantellata rete criminale legata ai clan Senese e Di Lauro

La vasta operazione condotta dai Carabinieri, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, segna un passaggio determinante nella risposta dello Stato alla criminalità organizzata attiva nella Capitale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Maxi blitz a Roma: cosa hanno scoperto davvero i Carabinieri all’alba?

Alle prime luci dell'alba, militari del Comando Provinciale, affiancati da unità specializzate come Gis, Reggimento Tuscania, Cacciatori di Sicilia e Puglia, unità cinofile e reparti aerei, hanno dato esecuzione a una misura cautelare che ha portato in carcere 14 persone.

Le accuse sono pesantissime: tentati omicidi, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, porto e detenzione di armi da fuoco ed estorsione mafiosa con legami ricondotti, in alcuni casi, al clan Senese.

I dettagli del blitz e il quadro investigativo che ha portato agli arresti

L'ordinanza emessa dal G.I.P. nasce da un'indagine avviata nel dicembre 2022 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma. Un lavoro lungo e complesso che ha permesso di ricostruire dinamiche interne a gruppi criminali coinvolti in traffico di droga, regolamenti di conti armati e tentativi di controllo economico sul territorio.

Al centro dell’inchiesta vi sono due tentati omicidi commessi nel quartiere Tuscolano-Don Bosco, ad aprile e maggio 2023, per contrasti legati alla gestione del narcotraffico. Episodi caratterizzati da un uso ripetuto delle armi in zone popolate, con un rischio elevatissimo per cittadini e passanti.

Il tentato sequestro evitato in extremis dai Carabinieri

Tra gli elementi più gravi emersi dall’indagine compare il progetto di sequestro di un uomo coinvolto in una estorsione nella quale aveva falsamente affermato di agire come emissario del clan Senese. Tale menzogna aveva provocato la reazione violenta sia del sodalizio capitolino sia del gruppo campano dei Di Lauro, interessati alla stessa vittima.

L’uomo stava per essere condotto in una cantina per una probabile tortura, quando l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha impedito il rapimento, ponendo fine alla dinamica prima che degenerasse. L’uomo è stato comunque arrestato per altri reati già contestati in precedenza.

Armi, droga, orologi di lusso: il patrimonio illecito sequestrato

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti 13 orologi di pregio per un valore stimato di circa 350mila euro, ritenuti frutto di attività illecite. Contestualmente, due ulteriori persone sono state arrestate in flagranza per possesso di 1,3 kg di cocaina e 300 grammi di hashish. Quanto emerso delinea una struttura operativa orientata a traffici multipli, con disponibilità costante di armi e liquidità.

La risposta istituzionale e i prossimi passaggi giudiziari

Gli arrestati sono stati condotti in carcere, dove saranno interrogati dal G.I.P. per la convalida delle misure cautelari. Le autorità sottolineano che, in base allo stato del procedimento, tutti gli indagati devono essere considerati innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’impegno delle istituzioni per garantire sicurezza nel Lazio attraverso interventi ad alta intensità operativa, capaci di disarticolare gruppi violenti e prevenire ulteriori episodi di sangue.