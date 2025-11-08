Roma, maxi operazione della Polizia tra Viminale ed Esquilino: 1.500 identificati, 20 arresti e locali chiusi

Dieci giorni di controlli mirati, decine di agenti impiegati e una presenza costante nelle aree più sensibili della Capitale. È il bilancio del city check condotto dalla Polizia di Stato tra i quartieri Viminale ed Esquilino, due zone centrali di Roma da sempre considerate cruciali per sicurezza pubblica, contrasto al degrado e monitoraggio della microcriminalità.

Polizia. Controlli Viminale – Esquilino

In dieci giorni di attività, gli agenti hanno identificato oltre 1.500 persone, arrestato 20 individui e denunciato altrettanti, in un’operazione che ha coinvolto portici, strade, metropolitana e aree verdi intorno alla stazione Termini.

Sicurezza e decoro urbano

Il piano operativo, elaborato dalla Questura di Roma, ha concentrato l’attenzione sui punti più esposti a episodi di spaccio, furti e aggressioni. Gli interventi si sono estesi dai portici di Termini alle banchine della metropolitana, fino ai vicoli dell’Esquilino, spesso segnalati come zone di scambio per sostanze stupefacenti.

Il risultato complessivo parla di 20 arresti e 20 denunce per reati che spaziano dalla detenzione ai fini di spaccio ai furti con strappo, dalle rapine alle minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione, pianificata in un’ottica di continuità, si inserisce nel modello di “sicurezza integrata” adottato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: una formula che unisce presenza costante, rapidità d’intervento e collaborazione con le altre strutture cittadine.

Due aggressioni vicino a Termini

Tra i casi emersi, due episodi distinti di aggressione e rapina avvenuti nei pressi della stazione Termini hanno portato al fermo di indiziato di delitto per due giovani di origine extracomunitaria.

Entrambi, in giornate diverse, avrebbero colpito coetanei con calci, pugni e coltellate, probabilmente nel tentativo di sottrarre loro denaro o effetti personali.

Determinante per l'individuazione dei responsabili è stata l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, esaminata dai poliziotti nelle ore immediatamente successive ai fatti. Le immagini hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica e di riconoscere gli autori, poi rintracciati e fermati dal Commissariato Viminale.

Spaccio, furti e borseggi

Nel corso dei dieci giorni di controlli, l’attenzione della Polizia si è concentrata anche sui movimenti di spacciatori e borseggiatori che operano tra Viminale, Esquilino e le vie adiacenti alla stazione.

Molti di loro agiscono in piccoli gruppi, spesso a bordo di monopattini o a piedi, con il supporto di “pali” incaricati di segnalare la presenza delle pattuglie.

Gli scambi avvengono in pochi secondi, in mezzo ai passanti o nei pressi delle fermate della metropolitana.

Task Force della Polizia tra Viminale ed Esquilino

La strategia di contrasto messa in campo dalla Questura ha previsto una doppia modalità operativa: da un lato agenti in borghese dedicati all’osservazione e all’intervento mirato, dall’altro pattuglie in divisa posizionate nei punti nevralgici, pronte a bloccare vie di fuga o cinturare aree sospette.

L’azione coordinata ha consentito di interrompere numerosi scambi di droga e di denunciare diversi soggetti per spaccio e furto con destrezza, reati particolarmente diffusi nelle aree a maggiore densità turistica.

Locali sospesi tra Termini ed Esquilino

Parallelamente all’attività di polizia giudiziaria, gli uffici della Polizia Amministrativa hanno effettuato verifiche su locali e attività commerciali segnalate come luoghi di ritrovo di soggetti pregiudicati o teatri di episodi violenti.

Un caso emblematico riguarda un locale di via Giovanni Amendola, dove alcune settimane fa era scoppiata una rissa tra dipendenti e clienti: vetri infranti, sedie e oggetti lanciati avevano spaventato i residenti.

Gli accertamenti del Commissariato Viminale hanno confermato che il bar era abituale punto di incontro per persone già note alle forze dell’ordine.

Il Questore di Roma ha quindi disposto la sospensione della licenza per 20 giorni, provvedimento che si aggiunge ad altri interventi simili.

Una struttura ricettiva di via Cialdini è stata invece sanzionata per omessa registrazione degli ospiti e mancata alimentazione del portale Alloggiati Web, con conseguente sospensione temporanea dell'attività.

Bonifica delle aree

L’operazione ha coinvolto anche il fronte del decoro urbano. In collaborazione con AMA e la Sala Operativa Sociale del Comune di Roma, la Polizia ha proceduto alla bonifica di aree pubbliche degradate, spesso adiacenti a zone turistiche e di transito.

Gli interventi hanno previsto la rimozione di rifiuti, il ripristino della pulizia e l’identificazione di persone in stato di fragilità o senza fissa dimora, per le quali sono state attivate procedure di assistenza e presa in carico da parte dei servizi sociali.

L’integrazione tra sicurezza, decoro e inclusione sociale rappresenta uno degli obiettivi centrali del modello “city check”, che punta a un approccio completo e duraturo nei quartieri più esposti.

Il modello “city check”

La strategia adottata nei quartieri Viminale ed Esquilino si fonda su un principio di continuità operativa.

Il “city check”, concepito come strumento di prevenzione dinamica, è pensato per essere replicato in altre aree della Capitale considerate “hub strategici” – punti di accesso alla città e snodi tra centro storico e zone periferiche.

L’obiettivo, secondo la Questura, è duplice: rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e limitare le sacche di illegalità che si radicano in aree a forte passaggio.

La costanza del presidio e il coordinamento con istituzioni e operatori pubblici costituiscono il tratto distintivo di una strategia che punta alla sicurezza partecipata e al recupero del decoro urbano come componente essenziale della vivibilità cittadina.