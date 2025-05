Roma, metro C piazza Venezia: finita prima fase dei lavori, come cambia la viabilità dopo l’estate

Un cantiere in evoluzione

La trasformazione di Piazza Venezia, nel cuore di Roma, continua a ritmo sostenuto. Dopo due anni dall’inizio dei lavori, il cantiere della Linea C della metropolitana ha raggiunto un traguardo significativo. La gigantesca idrofresa, un colosso di 24,5 metri, ha completato la prima fase, gettando i pannelli che costituiranno il muro perimetrale della futura stazione.

Nuova viabilità in arrivo

Con l'avanzare dei lavori, anche la viabilità subirà delle modifiche. A partire dalla fine dell'estate, le auto non potranno più transitare sul lato sinistro della piazza, ma dovranno passare sotto Palazzo Venezia, per poi dirigersi verso il Teatro di Marcello. Questo cambiamento potrebbe inizialmente causare qualche rallentamento, soprattutto con l'introduzione di nuovi semafori. Tuttavia, i tecnici del Comune di Roma assicurano che, una volta a regime, il traffico sarà più scorrevole, grazie a un rettifilo che collegherà direttamente via del Corso senza dover girare attorno alla piazza.

Prossimi passi del cantiere

Nel frattempo, l'idrofresa si sposterà in via dei Fori Imperiali, ai piedi del Vittoriano, per avviare una nuova fase di lavori. Qui, si procederà con lo scavo archeologico e la realizzazione del solaio di copertura, un'operazione che durerà circa un anno. Una volta completata la perimetrazione della stazione, si potrà iniziare lo scavo vero e proprio, che scenderà fino a 85 metri di profondità, attraversando lo strato archeologico romano, ricco di potenziali scoperte.

Guardando al futuro

Il progetto della Linea C non si ferma qui. All'inizio del 2026, partiranno i lavori per le nuove stazioni dopo Venezia: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio. L'anno successivo sarà la volta delle fermate Auditorium e Farnesina. Nel 2028, le talpe inizieranno a scavare i tunnel per i treni. L'intera linea, compresa la stazione Venezia, dovrebbe essere operativa tra il 2032 e il 2033, segnando un passo importante per la mobilità della capitale.

*Immagine in copertina dal sito della società Metro C S.p.c.A

