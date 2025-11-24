Roma, Metromare colpita da un fulmine: stop del servizio e lavori notturni per il ripristino

Nel pomeriggio del 24 novembre un fulmine ha colpito la Metromare nell’ultimo tratto verso Ostia Lido, provocando un guasto serio nella zona compresa fra Lido Centro e Cristoforo Colombo. Astral Spa ha comunicato che il servizio è stato sospeso immediatamente, mentre sono stati attivati bus navetta per garantire gli spostamenti dei passeggeri.

I tecnici sono intervenuti in poche ore e hanno avviato un intervento che proseguirà per tutta la notte con l'obiettivo di riaprire la linea con la prima corsa del mattino.

Fulmine danneggia la Metromare: chiusa tratta verso Ostia Lido

Secondo quanto riferito da Astral, il fulmine ha colpito elementi fondamentali dell'infrastruttura ferroviaria in un punto sensibile del percorso. Le verifiche sul posto hanno evidenziato un problema immediatamente riconducibile all'impatto, tanto da richiedere la sospensione del servizio per ragioni di sicurezza.

La scelta di fermare i treni dalla stazione di Lido Centro fino al capolinea di Cristoforo Colombo è stata presa in pochi minuti per evitare ulteriori rischi, dato che le condizioni meteorologiche non lasciavano spazio a soluzioni parziali o temporanee che avrebbero potuto compromettere la sicurezza dei passeggeri.

Intervento dei tecnici Astral: riparazioni in corso per il ripristino all’alba

Gli operatori specializzati di Astral sono arrivati sul luogo del guasto subito dopo la segnalazione. Il loro lavoro si è concentrato sulla verifica dei danni e su una prima messa in sicurezza dell’area, seguita dall’avvio delle procedure di riparazione.

L’azienda ha spiegato che l’intervento richiederà l’intera notte, poiché sono necessari tempi tecnici precisi per sostituire le parti compromesse e controllare ogni sistema collegato. L’obiettivo dichiarato è consentire il ritorno alla normale circolazione già dalla prima corsa di domani, condizione che renderebbe l’interruzione limitata alla sola giornata odierna.

Guasto Metromare per un fulmine: attivati bus navetta

La sospensione della linea ferroviaria ha portato all'attivazione immediata dei bus navetta lungo il tratto interessato. La decisione mira a mantenere una continuità negli spostamenti verso il litorale, in un orario in cui molti utenti rientrano dal lavoro o da altre attività. Il flusso dei passeggeri è stato reindirizzato verso le fermate predisposte, con personale sul posto che ha offerto indicazioni per agevolare i percorsi sostitutivi. Sebbene il servizio su gomma non possa garantire la stessa regolarità del treno, Astral assicura che i mezzi sono operativi con frequenza costante per ridurre i disagi.

Le reazioni dei pendolari

L’interruzione ha generato preoccupazione fra i pendolari che utilizzano quotidianamente la Metromare per collegarsi con Ostia Lido o raggiungere le zone centrali della città tramite interscambi. Le testimonianze raccolte nelle stazioni e alle fermate dei bus navetta raccontano di inevitabili ritardi ma anche di una gestione definita “rapida” nella comunicazione pubblica, con aggiornamenti diffusi in tempo reale grazie ai canali ufficiali.

Molti utenti hanno apprezzato la chiarezza delle informazioni diffuse da Astral, in particolare l’indicazione immediata della riattivazione prevista all’alba, che ha evitato incertezze su eventuali prolungamenti dello stop.

Condizioni meteo e i rischi sulla rete

L’episodio rientra in una giornata segnata da forte instabilità atmosferica, con temporali intensi che hanno interessato l’area costiera. Colpi di fulmine di tale intensità possono danneggiare linee elettriche, centraline e sistemi di controllo, richiedendo interventi specialistici e verifiche approfondite su segmenti che, pur non apparendo compromessi, necessitano di controlli preventivi.

Astral ha ribadito che la sicurezza resta il punto centrale di ogni scelta operativa, motivo per cui si è preferito avviare una riparazione completa senza ricorrere a soluzioni provvisorie.

Ripresa prevista: cosa aspettarsi domani mattina

L’azienda prevede la riattivazione completa della linea già con la prima corsa del mattino. Per garantire un ritorno alla normalità senza imprevisti verranno effettuati ulteriori test notturni su alimentazione, binari e sistemi di segnalamento. Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti nelle prime ore della giornata, sebbene al momento non risultino criticità supplementari che possano incidere sui tempi annunciati.

L’importanza della manutenzione continua

Pur trattandosi di un evento imprevedibile, l’incidente mette in luce il valore del monitoraggio costante delle infrastrutture e la necessità di interventi rapidi in caso di imprevisti atmosferici. Astral sottolinea come la risposta immediata dei tecnici e il potenziamento dei servizi sostitutivi siano elementi indispensabili per limitare i disagi ai cittadini, soprattutto in una zona dove la linea rappresenta un collegamento essenziale per migliaia di persone ogni giorno.