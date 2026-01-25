Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter, primo pareggio stagionale

Roma-Milan consegna il primo pareggio stagionale ai giallorossi dopo 30 partite. Un pareggio che sta stretto a Gasperini per quanto creato, ma che non era scontato ottenere dopo essere andata sotto nel punteggio. Roma al terzo posto col Napoli, sempre a -4 dal Milan e ora a +1 dalla Juventus quinta.

Roma-Milan: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini per Roma-Milan può schierare la formazione tipo o quasi. In difesa viene scelto Ghilardi sul centro-sinistra, con Ndicka in mezzo, davanti Soulé e Dybala dietro Malen. Il Milan di Allegri si affida davanti a Leao e Nkunku con Pulisic in panchina e Ricci a centrocampo con Rabiot e Modric.

Sotto una pioggia battente, è un inizio di partita dai ritmi molto alti, voluti soprattutto dalla Roma. Dopo appena 15 secondi Malen ha già un'opportunità ma non calcia benissimo e Maignan blocca: praticamente è il trailer del primo tempo. All'ottavo Kone da centroarea di piatto impegna Maignan che poi su Malen copre basso la porta. Minuto 14 ,sempre il numero 14 che di testa da calcio piazzato spizza il pallone a lato. Cinque minuti dopo ancora il neoacquisto giallorosso con un'occasione d'oro. Dopo calcio piazzato Ndicka gli alza il pallone alla perfezione, stoppa e calcia al volo col mancino da buonissima posizione ma largo.

Soulé e Malen pericolosi da sinistra, Maignan copre alla perfezione sul primo palo. Il portiere francese sublima un primo tempo perfetto a pochi secondi dal duplice fischio di Colombo. Cristante dal fondo mette un cross basso su cui Celik gira perfettamente in porta ma Maignan con riflesso prodigioso apre la mano destra e salva ancora il Milan. Si chiude così la prima metà di partita con uno 0-0 che grida vendetta per una Roma dominante a centrocampo ma che non ha saputo sfruttare ben 5 nitide occasioni da rete.

Milan avanti, ripreso su rigore

Dopo l’intervallo Allegri corre ai ripari sulla fascia destra: fuori Saelemaekers, fischiato e in difficoltà con Wesley-Soulé, dentro Athekame. Dopo 4 minuti il Milan crea la prima occasione con l’iniziativa di Bartesaghi e il tiro di Rabiot, su cui Svilar allunga il pallone in angolo. È una partita un po’ più lenta ed equilibrata, col Milan che non soffre più la feroce pressione alta della squadra di casa. All’ora di gioco problemi muscolari per Kone, dentro l’eroe di coppa Pisilli.

Al 62' il Milan passa da palla inattiva: schema da corner, Modric mette al centro un pallone velenoso dove sbuca De Winter tra Ndicka e Wesley schiacciando in rete. Dalla panchina entrano attaccanti da un parte e dall'altra: per Gasperini dentro Pellegrini e Robinio Vaz per Dybala e Malen, per il Milan Fullkrug e Pulisic per Nkunku e Leao.

Dieci minuti dopo arriva il pareggio: cross da sinistra di Welsey molto lungo, la palla sta per uscire ma arriva sul fondo Celik che la rimette al centro sul braccio largo di Bartesaghi girato spalle al pallone. Colombo senza indugio indica il dischetto del rigore. Stessa situazione della partita d’andata ma stavolta si presenta Pellegrini che è freddissimo calcia forte ad incrociare all’angolino, Maignan intuisce ma non ci può arrivare e tutto torna in parità.

Torna l’intensità d’inizio partita con le squadre più stanche e lunghe e una Roma che ora vuole vincerla. Gasperini dà fiducia anche a Lorenzo Venturino, appena arrivato dal Genoa. Al 91’ di testa Fullkrug manda il pallone alto: è l’ultima emozione di una partita che certifica l’equilibrio per la zona Champions alle spalle dell’Inter.

Roma-Milan: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Kone (59’ Pisilli), Wesley; Dybala (69’ Pellegrini), Soulé; Malen (69’ Vaz). All. Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (46' Athekame), Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (68' Pulisic), Leao (68' Fullkrug). All. Allegri

Marcatori: 62’ De Winter, 74’ Pellegrini (Rig)

Ammoniti: 51’ Rabiot, 53’ Athekame, 70’ Modric, 73’ Maignan

Arbitro: Colombo; Assistenti: Perrotti, Rossi; Quarto Uomo: Zufferli; VAR: Di Bello; A-VAR: Abisso.

Recupero: 1’ primo tempo, 4’ secondo tempo