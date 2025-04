Roma, mistero attorno alla scomparsa di Rachele Sassi, 27 anni: l’appello disperato della famiglia

La sparizione di Rachele Sassi, giovane donna di soli 27 anni, ha creato un buco nel cuore della sua famiglia e gettato un’ombra di dubbio nella comunità romana. Fu vista per l’ultima volta il 10 gennaio, e da allora nessun segnale, nessun indizio. Nessuno sa dove possa essere Rachele, una ragazza il cui sorriso era sinonimo di energia positiva per chi la conosceva. La sua famiglia, visibilmente provata dal dolore e dal senso di impotenza, ha recentemente lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv.

Dettagli importanti per ritrovarla

Con l’intento di fornire il massimo supporto possibile alle indagini, la famiglia di Rachele ha divulgato dettagli personali che potrebbero rivelarsi cruciali. Alta 1.60 m, pesa 49 kg, e i suoi occhi marroni potrebbero incrociare lo sguardo di qualcuno che magari la riconoscerà. Rachele è una donna con uno stile deciso: il braccio destro tatuato completamente e un sole disegnato su una coscia. I dilatatori ai lobi delle orecchie sono particolari che difficilmente passano inosservati

Sui social, il Comitato Ricerca Scomparsi ha cercato di far circolare le informazioni nella speranza che qualcuno possa dare una svolta alle ricerche. Le zone frequentate da Rachele – Albuccione Guidonia, Tivoli Terme, Ponte Mammolo e Quarticciolo – diventano ora il centro dell’interesse di chiunque voglia aiutare a risolvere questo intricato mistero. Il comitato invita chiunque possa avere informazioni utili a contattare le forze dell’ordine o direttamente loro al numero 3881894493.

Questo caso non è solo uno dei tanti. È una clessidra vuota per una famiglia in attesa di un segno di vita, di una telefonata che possa restituire quella normalità ormai perduta. Dietro il silenzio che avvolge la scomparsa di Rachele Sassi c’è una richiesta di aiuto che non conosce tregua, e ogni giorno che passa acuisce la preoccupazione per il suo destino.

