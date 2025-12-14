Roma, modellino auto telecomandata trasformata in bomba trovata in un box a Fidene

Un modellino di auto radiocomandata trasformato in ordigno è stato trovato in un box di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene, a Roma. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione antidroga eseguita dalla Squadra Mobile: dentro il garage, oltre all’ordigno ad alto potenziale esplosivo, sono stati sequestrati anche 16 chili di stupefacenti, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e disinnescato il dispositivo, poi sottoposto a sequestro.

Roma, auto telecomandata trasformata in bomba: com’era fatto l’ordigno trovato a Fidene

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’intervento, l’ordigno era contenuto in un involucro ed era composto da una parte di auto giocattolo radiocomandata con motorino elettrico e tre artifici esplosivi. A completare il sistema c’erano una testina elettrica per l’accensione di fuochi e un radiocomando a forma di piccolo volante alimentato da quattro batterie, elemento che fa ipotizzare un possibile azionamento a distanza.

È un particolare che, per gli investigatori, cambia la prospettiva: non si tratta di un semplice accumulo di materiale pirotecnico, ma di un congegno assemblato con un criterio operativo.

Roma, auto telecomandata trasformata in bomba: l’intervento di artificieri e Vigili del Fuoco

Una volta individuato il dispositivo, è scattata la procedura di sicurezza. Vigili del fuoco e artificieri hanno cinturato la zona e operato per neutralizzare il pericolo, fino al disinnesco. L'ordigno è stato quindi sequestrato e affidato agli accertamenti successivi, passaggio essenziale per stabilire la natura degli esplosivi impiegati, la reale capacità lesiva e l'affidabilità del sistema di attivazione.

In parallelo sono partite le verifiche della Polizia Scientifica, chiamata a cristallizzare la scena, repertare eventuali tracce e ricostruire ogni dettaglio utile all’indagine.

Roma, auto telecomandata trasformata in bomba: nel box anche 16 kg di droga e strumenti da spaccio

Nel garage oggetto della perquisizione gli agenti hanno trovato anche un trolley e una borsa di grandi dimensioni con 16 kg di droga, indicati come hashish e marijuana, oltre a bilancini e materiale da confezionamento.

Il collegamento fra sostanze e ordigno è ora uno dei punti centrali del lavoro investigativo: gli inquirenti dovranno chiarire se il dispositivo sia riconducibile a dinamiche di criminalità legate al traffico di stupefacenti, a logiche di intimidazione o a un’ipotesi diversa.

Al momento, l’attività è concentrata su chi abbia realizzato l’ordigno e quale potesse essere l’obiettivo.

Roma, auto telecomandata trasformata in bomba: indagini in corso su autori e possibile utilizzo

Il ritrovamento apre un filone delicato: individuare mani e motivazioni dietro un congegno pensato per essere movimentato e attivato a distanza. Gli investigatori stanno ricostruendo disponibilità del box, contatti e movimenti collegati al materiale sequestrato, mentre gli specialisti lavorano sulla “firma” tecnica dell’assemblaggio.

In attesa degli esiti degli accertamenti, resta un dato netto: l’intervento nato da un controllo antidroga ha portato alla scoperta di un potenziale pericolo ben più ampio, gestito con procedure d’emergenza e reparti specializzati.