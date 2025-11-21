Roma, modifiche alla mobilità per il weekend del 22 e 23 novembre: lavori, cortei, eventi sportivi e deviazioni

Roma si prepara a un weekend caratterizzato da numerose modifiche alla mobilità. Il 22 e il 23 novembre saranno giornate impegnative sul fronte della viabilità, con cantieri, cortei, processioni, eventi sportivi e spettacoli che richiederanno interventi puntuali su strade e trasporto pubblico.

L’amministrazione invita cittadini e visitatori a pianificare gli spostamenti con attenzione, dato che le variazioni coinvolgeranno molte aree nevralgiche della città e un alto numero di linee bus.

Modifiche alla mobilità: cosa prevede il piano del weekend a Roma

Il programma delle modifiche prende avvio con gli interventi sulla Tangenziale Est, dove prosegue il cantiere di riqualificazione del tratto sopraelevato compreso da largo Passamonti a viale Castrense. Le chiusure notturne previste dalle 23 alle 6 resteranno attive fino al 30 novembre. Per i veicoli diretti verso San Giovanni sarà obbligatoria l’uscita a largo Passamonti, con la rampa dei Galli non accessibile.

Il ponte dell'Industria resterà chiuso fino alle 6 di lunedì 24 novembre. Le limitazioni riguarderanno anche via del Porto Fluviale nel segmento da via delle Conce a via della Riva Ostiense. Saranno previste deroghe per residenti e mezzi diretti verso aree interne agli edifici. Le linee 96 e 780 verranno deviate negli orari di chiusura.

Roma, il 22 novembre modifiche per processioni e cortei

Sabato mattina, dalle 10 alle 13, è prevista una processione tra Ostiense e Garbatella con partenza e rientro in via Leopoldo Traversi. La circolazione potrà subire chiusure momentanee nel caso di condizioni che richiedano interventi specifici.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 20, si svolgerà il corteo del movimento “Non Una Di Meno”, in partenza da piazza della Repubblica e diretto a San Giovanni. Il piano prevede lo sgombero dei veicoli entro le 10 del mattino e successivi divieti di sosta in un’ampia zona che comprende piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, viale Enrico De Nicola e via Einaudi. Saranno coinvolte numerose linee bus, fra cui 3Bus, 5Bus, 14Bus, 16, 40, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 170, 223, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H, C2, C3.

Eventi al PalaEur e prolungamento del servizio metro

Il Palazzo dello Sport ospiterà i concerti di Annalisa venerdì e sabato, mentre domenica saliranno sul palco i Modà. La struttura è raggiungibile con la metro B (fermata Eur Palasport) e le linee bus 671, 714, 780, 791.

Come ogni weekend, il sabato la metropolitana prolungherà il servizio fino all’1.30 di notte. Dopo la chiusura, entrano in funzione le linee notturne nMA, nMB, nMB1 e nMC. La domenica, invece, le ultime corse partiranno alle 23.30.

Il 23 novembre gare, cortei e nuove deviazioni

Domenica mattina, il Centro sarà interessato dalla gara podistica "Corri Libera", dedicata alla lotta contro la violenza di genere. La partenza è fissata alle 10 da piazza del Colosseo e l'arrivo su via dei Fori Imperiali. Il percorso attraverserà via di San Gregorio, Porta Capena, viale Aventino, Piramide, via Marmorata, lungotevere Aventino, via Santa Maria in Cosmedin, piazza Bocca della Verità e via del Teatro Marcello.

Su queste strade scatteranno divieti di sosta già dalla notte precedente. Le linee 3Bus, 23, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 96, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 719, 775, 780, 781, C3, n3D, n3S e nMC subiranno deviazioni.

Altra gara podistica interesserà il Municipio VIII: la "Corri alla Garbatella". Le strade coinvolte includono piazza Bonomelli, viale Massaia, via Persico, Ponte Spizzichino, via Pullino, via delle Sette Chiese, via Rho e piazza Oderico da Pordenone. Chiusure dalle 7.30 alle 12.30, con deviazioni per le linee 715, 716 e 792.

Roma, manifestazioni e viabilità modificata nel pomeriggio

Sempre domenica, dalle 15 alle 19, si terrà una manifestazione a sostegno dell’Ucraina con partenza da piazza dell’Esquilino e arrivo a San Giovanni. Previsti sgomberi e divieti di sosta da piazza dell’Esquilino fino all’area di arrivo. Possibili deviazioni per le linee 3Bus, 16, 51, 70, 71, 75, 81, 85, 87, 360, 590, 649, 714, 792 e C3.

A Villa Borghese è in programma la “Strawoman”, con modifiche dalle 9.30 alle 11. Le linee C3, 89, 490, 495 e 590 transiteranno lungo viale del Muro Torto, via Luisa di Savoia e via Giambattista Vico. Limitazioni per le linee 61, 120F, 150F e 160.

Da non trascurare anche la chiusura di via dei Castani per un evento socio-culturale e il corteo pomeridiano a San Paolo, che comporterà variazioni per le linee 23, 128, 670, 715, 766, 769 e 792.

Lazio-Lecce: modifiche in area Olimpico

Alle 18 si giocherà Lazio-Lecce allo stadio Olimpico. Sono previste limitazioni alla sosta già da diverse ore prima dell’incontro. I tifosi avranno aree dedicate a piazzale Clodio e Villaggio Olimpico. Diciannove linee bus, fra cui 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982, garantiranno i collegamenti verso lo stadio.