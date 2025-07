Roma Montagnola: la storia di Mamun, il cuoco che si è ribellato ed è stato ucciso

Un destino crudele in una notte di paura

In un angolo della Montagnola, un quartiere movimentato della città, si è consumata una tragedia che ha lasciato un segno in chi conosceva Mamun Miah. Era una serata come tante altre quando Mamun, giovane cuoco originario del Bangladesh di appena 27 anni, si è trovato faccia a faccia con un destino impietoso.

Tutto è iniziato con quella che sembrava una richiesta innocua. "Hai una sigaretta?", gli avrebbero chiesto, ma ciò che inizialmente appariva come un gesto banale si è presto trasformato in qualcosa di molto più minaccioso. Il successivo tentativo di rapina ha visto Mamun opporsi coraggiosamente ai suoi aggressori. "Volevano tutto: prima la sigaretta, poi il portafoglio", raccontano ancora sconvolti gli amici del giovane.

La testimonianza degli amici

Nel cuore della notte, tra le ombre degli edifici e le luci fioche dei lampioni, i passi incerti di Mamun si sono trasformati in una fuga disperata. Gli amici parlano con voce spezzata dalla rabbia e dal dolore: "Ci hanno tolto il nostro amico perché ha avuto il coraggio di ribellarsi".

Il gruppo di amici si stringe attorno al luogo dove il loro compagno ha trascorso i suoi ultimi momenti. La sua scelta di non piegarsi davanti alla prepotenza è diventata simbolo del loro rifiuto a subire ulteriori ingiustizie. “Non possiamo più tollerare questa violenza senza senso”, dichiarano fermamente mentre l’eco delle loro parole risuona nella comunità.

Una ferita aperta nel quartiere

Questo evento tragico non solo ha portato via la vita a un giovane amato da molti, ma ha anche esposto un problema che affligge profondamente la zona. La Montagnola vive da tempo all'ombra dell'insicurezza e della criminalità crescente. "Non siamo più tranquilli nemmeno mentre passeggiamo nel nostro quartiere", ammette uno dei residenti locali.

Mentre le indagini proseguono per portare alla giustizia i responsabili dell'accaduto, resta viva la memoria di Mamun come esempio di coraggio e determinazione. Tra i suoi conoscenti e l'intera comunità del Bangladesh a Roma c'è ora un'unione ancor più forte: quella contro ogni forma d'ingiustizia e sopraffazione.

