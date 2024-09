Roma Monte Mario. Polizia sequestra oltre una tonnellata di hashish, arrestati due uomini italiani

Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha segnato un nuovo colpo nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti a Roma. L’intervento, avvenuto nel quadrante Monte Mario, ha portato al sequestro di oltre una tonnellata di hashish e all‘arresto di due uomini, un 61enne e un 31enne italiani, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, frutto di un’intensa attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha avuto il suo punto di svolta in via Tommaso Pendola, dove gli agenti hanno fermato un 61enne che, in evidente stato di agitazione, stava aprendo un box auto. La forte presenza di un odore sospetto ha spinto i poliziotti a intervenire, scoprendo oltre 735 kg di hashish all’interno del garage, suddivisi in panetti.

Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un telefono cellulare e di 1500 euro in contanti, mentre nella sua abitazione sono stati rinvenuti ulteriori 24 grammi della stessa sostanza e altri 7400 euro.

Ma l’operazione non si è fermata qui. L’uomo portava con sé un mazzo di chiavi che ha condotto gli agenti a un secondo garage, situato in via Michele Migliarini. All’interno di questo box, gli investigatori hanno trovato altri 400 kg di hashish. Poco dopo, nelle vicinanze, è stato rintracciato il proprietario del box, un 31enne italiano. Entrambi sono stati arrestati e il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato gli arresti su richiesta della Procura della Repubblica, confermando i gravi indizi a loro carico.

Questo sequestro massiccio rappresenta solo l’ultimo di una serie di operazioni che la Polizia di Stato ha condotto con successo negli ultimi mesi per contrastare il traffico di droga nella capitale. Durante l’estate, diverse altre operazioni avevano già portato alla confisca di ulteriori due tonnellate di stupefacenti. Nel mese di maggio, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara avevano arrestato quattro persone e sequestrato più di 450 kg di droga.

A Colleferro sequestrati 600 kg di droga

A Colleferro, in provincia di Roma, nello stesso periodo, altre due persone erano state arrestate e 600 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana erano stati tolti dal mercato.

La lotta contro il narcotraffico a Roma ha visto ulteriori sviluppi a luglio, quando la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, accusate di far parte di un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. In quella circostanza, oltre un quintale di droga era stato sequestrato.

Ancora, nel mese di agosto, un’appostamento in una palazzina a Mostacciano aveva portato all’arresto di una coppia che nascondeva circa 50 kg di cocaina e 100 mila euro in contanti.

Questi risultati, frutto della sinergia tra Polizia di Stato e Procura della Repubblica, dimostrano il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, che rappresenta una delle principali piaghe del crimine organizzato in Italia.

Le indagini proseguono, e nonostante gli arresti, i due indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.