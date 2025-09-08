Roma Monteverde, auto travolge due pedoni: muore un 38enne

Domenica sera, tra le tranquille vie del quartiere romano di Monteverde, si è consumato un dramma. Due persone di origine peruviana stavano camminando lungo Via Leone XIII quando sono state investite da un’automobile in transito, un uomo di 38 anni ha perso la vita sul colpo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sangue sulle strade di Monteverde: morto 38enne

L'incidente si è verificato nei pressi della storica Villa Pamphili, un angolo verde amato dai romani per le passeggiate e il relax. La zona residenziale di Monteverde si è risvegliata con il triste eco dell'accaduto.

La vittima e la donna ferita

Entrambi i pedoni coinvolti nell’incidente avevano 38 anni ed erano di nazionalità peruviana. Mentre l’uomo non ha avuto scampo, la donna che era con lui è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni rimangono monitorate dai medici.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si stanno esaminando eventuali testimoni oculari e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area. L'obiettivo è chiarire tutte le circostanze che hanno portato al tragico epilogo.

Un appello alla sicurezza stradale