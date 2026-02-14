Roma Monteverde, finta babysitter tenta di portare via due bimbe dall’asilo. Le indagini

Nella mattinata di venerdì, in una scuola dell’infanzia nel quadrante di Monteverde, si è consumato un episodio che riporta al centro un tema delicatissimo: la sicurezza all’uscita dei bambini più piccoli. Una donna si è presentata all’ingresso dichiarando di essere la babysitter e chiedendo di prelevare una bambina di tre anni “su incarico dei genitori”. Per rafforzare la propria versione, ha mostrato alle insegnanti una fotografia della piccola visualizzata sul telefono cellulare. Poi avrebbe tentato di ottenere l’affidamento anche di un’altra bambina, senza però disporre della relativa immagine e, soprattutto, senza alcuna delega formale.

Asilo di Monteverde, la verifica immediata delle insegnanti blocca il prelievo

A fare la differenza è stato il protocollo, applicato con lucidità. Le responsabili della struttura, notando incongruenze e un atteggiamento ritenuto sospetto, hanno richiesto riscontri che la donna non ha saputo fornire: nessuna delega, nessun documento utile a certificare un incarico, nessun contatto preventivo con la scuola. A quel punto le insegnanti hanno telefonato ai genitori delle bambine: la risposta è stata netta, nessuno era stato autorizzato a prendere le figlie e nessuna richiesta del genere era partita dalla famiglia. È scattata quindi la chiamata alle forze dell'ordine, mentre la donna si allontanava prima dell'arrivo della pattuglia. Secondo quanto riferito nelle ricostruzioni, non ci sarebbe stato contatto diretto con le bambine.

Tentato rapimento a Roma, cosa prevede la regola della delega per i bambini piccoli

La vicenda si inserisce in un quadro normativo e organizzativo noto alle famiglie, ma che spesso viene richiamato solo quando accade un fatto grave. Nelle scuole dell'infanzia i minori non possono uscire in autonomia: la consegna avviene ai genitori o a soggetti formalmente delegati, secondo procedure tracciabili e, di norma, già comunicate alla struttura. È un presidio essenziale proprio perché limita la possibilità di "rappresentarsi" come incaricati. Non è un dettaglio burocratico: è uno strumento di tutela, da rafforzare con informazione costante e con la responsabilità condivisa di adulti e istituzioni scolastiche.

Commissariato Monteverde, telecamere e accertamenti per identificare la donna

Ora la partita è investigativa. L'ipotesi di reato e le motivazioni sono oggetto di accertamenti: gli inquirenti stanno valutando i passaggi successivi, a partire dall'eventuale acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell'istituto e dell'area circostante, utili per ricostruire tempi, spostamenti e possibili appoggi. Le cronache riferiscono che la polizia ha avviato verifiche e che i genitori avrebbero formalizzato una denuncia. L'obiettivo è arrivare rapidamente a un'identificazione, anche per escludere collegamenti con altri tentativi simili segnalati nel quadrante.

Valditara elogia docenti e dirigenti: “Accertare i responsabili e le motivazioni”

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con una nota di apprezzamento per la prontezza e il senso di responsabilità dimostrati dal personale scolastico. Il ministro ha richiamato esplicitamente il principio della riconsegna esclusiva ai genitori o ai delegati e ha sottolineato la necessità di individuare i responsabili e chiarire il movente di un atto definito gravissimo. Il passaggio politico-istituzionale non è secondario: segnala l’attenzione del dicastero su un tema che tocca fiducia, organizzazione e sicurezza quotidiana delle scuole.

Sicurezza nelle scuole dell’infanzia: controlli, comunicazioni e buone pratiche

Episodi del genere fanno emergere, con forza, l’importanza di una filiera di prevenzione: liste aggiornate dei delegati, verifica rigorosa dell’identità, comunicazioni periodiche alle famiglie, formazione interna per la gestione di situazioni anomale. La prudenza non deve trasformarsi in allarmismo, ma deve restare una prassi. Anche perché la strategia usata in questo caso, la foto sul telefono, è un espediente semplice e potenzialmente efficace se incontra distrazione o abitudine. La reazione delle insegnanti mostra invece che i presìdi, quando rispettati, funzionano. Il compito adesso è duplice: assicurare che l’indagine chiarisca il profilo della donna e, al tempo stesso, rafforzare l’alleanza scuola-famiglia basata su regole chiare e controlli sistematici.