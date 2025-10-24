Roma, Monteverde si trasforma: Piazzale dei Quattro Venti diventa un nuovo centro urbano

Nel cuore pulsante del quartiere Monteverde a Roma, qualcosa sta cambiando. Piazzale dei Quattro Venti, uno snodo chiave dell’area, è al centro di una trasformazione che promette di restituire alla comunità uno spazio urbano rinnovato e inclusivo. Dopo anni di disordini urbanistici e utilizzi frammentari, il piazzale viene ripensato per diventare un modello di socialità e sicurezza.

La voce dei residenti guida la rigenerazione

L’iniziativa del Municipio XII, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, non è solo un progetto edilizio ma un dialogo aperto con i cittadini. Durante numerosi incontri pubblici, sono emerse le richieste prioritarie della comunità: più sicurezza, spazi vivibili e un ambiente ordinato e accogliente. Il risultato? Un progetto che risponde direttamente a queste esigenze. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nuove aree pedonali e illuminazione avanzata

Al centro del progetto c’è la creazione di un plateatico centrale che sostituisce l’antica area dissestata. Questo nuovo spazio pedonale è circondato da panchine e alberi che offrono ombra e tranquillità. Un sistema di illuminazione LED all’avanguardia promette inoltre di migliorare la fruibilità della piazza anche nelle ore notturne. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La sfida della vegetazione: abbattimenti e nuove piantumazioni

Il verde è stato uno degli elementi più discussi. Mentre i 99 olmi originari sono stati rimossi per motivi agronomici, c’è l’impegno concreto a ripiantare oltre dieci nuove essenze arboree. Sabrina Alfonsi, assessore all’Ambiente, sottolinea come questa scelta si inserisca in una visione più ampia di rigenerazione verde coerente con le nuove funzioni dello spazio pubblico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un nuovo modello di spazio pubblico

Piazzale dei Quattro Venti non rappresenta solo un restyling estetico ma una filosofia integrata di vivibilità urbana. L’obiettivo è creare uno spazio accessibile a tutti dove incontrarsi o semplicemente rilassarsi senza barriere fisiche o mentali.

Sfide future e aspettative della comunità

Rimangono sfide da affrontare come l’attecchimento delle nuove piante e la manutenzione degli arredi urbani. Tuttavia, se le promesse verranno mantenute, questo progetto potrà diventare un esempio virtuoso di rigenerazione urbana funzionale ed estetica.