Roma, musei e aree archeologiche gratuiti il 1° Gennaio 2025

Un’occasione imperdibile per immergersi nella ricchezza culturale e storica di Roma, per iniziare il 2025 sotto il segno dell’arte e della bellezza

Il nuovo anno si apre con una straordinaria opportunità per cittadini e turisti: il 1° gennaio 2025, i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale saranno accessibili gratuitamente. Una giornata speciale dedicata alla cultura e alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città eterna, con un programma ampio e diversificato per accontentare ogni interesse.

Gli orari e i siti coinvolti

Gli spazi museali e le aree archeologiche coinvolte nell’iniziativa seguiranno orari di apertura differenziati:

Dalle 11:00 alle 20:00 Musei Capitolini Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali Museo dell’Ara Pacis Museo di Roma-Palazzo Braschi Centrale Montemartini Musei di Villa Torlonia (ad eccezione della Serra Moresca) Museo di Roma in Trastevere Museo Civico di Zoologia Galleria d’Arte Moderna

Dalle 11:00 alle 16:00 Museo Napoleonico Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese Museo Pietro Canonica Museo delle Mura Museo di Casal de’ Pazzi Serra Moresca Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco Villa di Massenzio Area archeologica del Circo Massimo Area Sacra di Largo Argentina Parco archeologico del Celio Museo della Forma Urbis

Dalle 14:00 alle 19:00 Technotown Planetario (con spettacoli programmati alle ore 16:00, 17:00 e 18:00)

Dalle 8:30 alle 16:30 Area Archeologica dei Fori Imperiali



Si ricorda che l’ultimo ingresso è consentito fino a un’ora prima della chiusura.

Accesso gratuito e riduzioni

L’ingresso è gratuito per tutti i visitatori, rendendo la giornata un’occasione unica per esplorare le meraviglie culturali di Roma. Per i possessori della Roma MIC Card, l’accesso al Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito, ad eccezione di alcune mostre e attività specifiche, per le quali è previsto un biglietto ridotto:

Mostre escluse dalla gratuità: “Franco Fontana. Retrospective” (Museo dell’Ara Pacis) “Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e il XIX secolo” (Museo di Roma) Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia Circo Maximo Experience



Informazioni utili

Il programma della giornata potrebbe essere soggetto a variazioni. Per informazioni aggiornate, è possibile contattare il servizio dedicato al numero 060608, attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00.

Un inizio anno all’insegna della cultura

L’apertura gratuita dei Musei Civici e delle aree archeologiche rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella ricchezza culturale e storica di Roma. Un invito a scoprire o riscoprire luoghi iconici e tesori nascosti, per iniziare il 2025 sotto il segno dell’arte e della bellezza.