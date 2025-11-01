Domenica 2 novembre torna l’appuntamento con la domenica gratuita nei musei civici di Roma Capitale e nelle principali aree archeologiche della città.

Domenica 2 novembre Musei gratis per cittadini e turisti

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre a residenti e turisti la possibilità di visitare liberamente musei, mostre e siti archeologici, oltre a partecipare a visite guidate speciali all’interno di Palazzo Senatorio sul Campidoglio.

Il programma, che coinvolge gran parte del sistema museale cittadino, si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla storia e all’arte della città attraverso percorsi accessibili e divulgativi.

Visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata sarà la visita guidata a Palazzo Senatorio, sede storica dell’amministrazione capitolina, che tornerà ad aprire le proprie sale ai visitatori.

Accompagnati da guide esperte, i partecipanti potranno attraversare un itinerario che parte dall’ingresso monumentale di Sisto IV, nei pressi della colonna con la scultura della Lupa Capitolina, per proseguire verso i resti archeologici del Tempio di Veiove e alcune delle sale più rappresentative del Campidoglio, fino all’uscita sulle scale del Vignola.

Le visite sono gratuite ma su prenotazione obbligatoria tramite il numero 060608, e si svolgeranno in quattro turni (ore 10:00, 11:30, 15:00 e 16:30), ciascuno per gruppi di massimo 30 persone. La durata prevista è di circa 75 minuti e le spiegazioni saranno in lingua italiana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Musei e siti archeologici gratis: elenco completo e orari

Per tutta la giornata del 2 novembre sarà possibile accedere senza biglietto anche ad alcuni dei luoghi più simbolici della Roma antica:

Museo della Forma Urbis nel Parco Archeologico del Celio (10:00 – 16:00, ultimo ingresso 15:00);

nel Parco Archeologico del Celio (10:00 – 16:00, ultimo ingresso 15:00); Area Sacra di Largo Argentina (9:30 – 16:00);

(9:30 – 16:00); Area archeologica del Circo Massimo (9:30 – 16:00);

(9:30 – 16:00); Fori Imperiali, con ingresso dalla Colonna Traiana (9:00 – 16:30).

A questi si aggiungono i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca, Casino dei Principi) e il Museo Civico di Zoologia. Colonna di Traiano (Fori Imperiali)

Le mostre da non perdere

Ai Musei Capitolini: civiltà antiche e marmi storici

Nei Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1) è in corso la mostra Antiche civiltà del Turkmenistan, che espone una preziosa collezione di reperti mai usciti dal Paese, provenienti dai siti archeologici di Margiana e Nisa, databili tra il III millennio a.C. e il I secolo d.C.

Nelle sale di Palazzo Clementino, la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini propone un percorso attraverso la storia e l’estetica dei marmi colorati, con opere della Fondazione Santarelli.

Alla Centrale Montemartini: l’archeologia vista da Maria Barosso

Alla Centrale Montemartini (via Ostiense 106) è visitabile Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione, mostra che ripercorre l’opera di una figura chiave nella documentazione dei monumenti e degli scavi della Capitale nel Novecento.

Ai Mercati di Traiano: un Giubileo senza Papa

Presso i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (via IV Novembre 94) è allestita 1350. Il Giubileo senza papa, esposizione che anticipa il Giubileo 2025 raccontando uno dei momenti più complessi della storia della Chiesa attraverso statue, manoscritti, monete, bassorilievi e oggetti devozionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le esposizioni a Villa Torlonia e nei musei di Trastevere

Villa Torlonia e la Scuola Romana

Nei Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70), la mostra Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore esplora l’intenso rapporto umano e artistico tra i due protagonisti del Novecento.

Accanto a questa, la Casina delle Civette ospita Pysanka. La bellezza fragile dell’Arte Ucraina, dedicata alla tradizione dell’uovo decorato, simbolo di rinascita e fertilità.

All’interno del Casino Nobile, è visitabile il rinnovato Museo della Scuola Romana, con oltre 150 opere tra dipinti, sculture e incisioni, mentre nella Sala da Ballo è esposto Tappezzamento a pezzi di Renato Mambor, restaurato di recente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Museo di Roma in Trastevere: tre mostre fotografiche

Nel Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio 1/b) si potranno visitare tre mostre temporanee:

Legami intangibili, reportage fotografico dedicato alle feste popolari italiane;

Cine de Papel, esposizione di poster cubani del cinema italiano della collezione Bardellotto;

della collezione Bardellotto; Migrazioni – XVI Premio IILA Fotografia, con le opere dei migliori fotografi latinoamericani under 40.

Altri spazi espositivi aperti

Al Museo dell’Ara Pacis (via di Ripetta 180) è visitabile EVOLUTIO – Building the future for the last 120 years, mostra promossa da Webuild che racconta 120 anni di ingegneria e infrastrutture italiane attraverso un percorso interattivo.

La Galleria d’Arte Moderna (via Francesco Crispi 24) ospita due esposizioni: Omaggio a Carlo Levi. L’amicizia con Piero Martina e Nino Bertoletti 1889-1971, che ripercorrono la storia artistica e culturale italiana del Novecento.

A ingresso libero rimangono anche il Museo Barracco, il Museo Canonica, il Museo Napoleonico, il Museo delle Mura, il Museo Bilotti, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, la Villa di Massenzio e il Museo di Casal de’ Pazzi.

Eccezioni alla gratuità

Restano a pagamento il Rifugio antiaereo e il bunker di Villa Torlonia, visitabili con prenotazione obbligatoria, e la Circo Maximo Experience, percorso immersivo in realtà aumentata e virtuale attivo dalle 10:00 alle 16:00 (Ingresso a tariffazione ordinaria, con tariffa ridotta per i possessori della MIC Card).

Tutte le informazioni aggiornate, gli orari e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale www.museiincomuneroma.it e sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale.

Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Una giornata dedicata alla cultura accessibile

La prima domenica di novembre si conferma così un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico e archeologico della Capitale, tra mostre di rilievo, percorsi tematici e aperture straordinarie.

Un invito a vivere Roma attraverso i suoi musei, in una giornata che unisce accessibilità e valorizzazione culturale.