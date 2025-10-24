Roma, “Musei in Musica”: il 29 novembre musei aperti di notte con concerti, spettacoli e ingresso a 1 euro

Roma si prepara a vivere una delle notti più attese del suo calendario culturale: sabato 29 novembre 2025 torna “Musei in Musica”, l’iniziativa che apre in via straordinaria le porte dei Musei Civici di Roma Capitale fino a tarda notte, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere un’esperienza unica tra arte, concerti e spettacoli dal vivo.
Musei in Musica 2025, ingresso 1 euro
L’appuntamento, organizzato da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, conferma una formula vincente: musei aperti dalle 20.00 alle 2.00 con ingresso a 1 euro, gratuito per i possessori di Roma MIC Card, e un ricco cartellone di eventi.
Musei in Musica 2025: come partecipare e come proporre progetti
In attesa della grande serata, è già online l’avviso pubblico “Musei in Musica 2025” per la selezione di concerti, performance e spettacoli dal vivo che animeranno gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale.
Il bando, pubblicato sul sito di Zètema Progetto Cultura, è rivolto a enti, associazioni, società e operatori culturali in possesso dei requisiti previsti. I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 10 novembre 2025 attraverso la piattaforma dedicata. Un’occasione importante per artisti e realtà culturali che desiderano esibirsi in contesti unici e prestigiosi, contribuendo a trasformare i musei in palcoscenici d’eccezione.
Una notte di arte, musica e cultura accessibile a tutti
Il format di Musei in Musica è ormai consolidato: un biglietto simbolico di 1 euro consente l’accesso non solo alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee in corso, ma anche a un programma parallelo fatto di concerti jazz, pop, classici, spettacoli teatrali, performance artistiche e reading.
L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Musei in Musica è un modo straordinario di accedere al nostro patrimonio artistico. Il bando rappresenta un’opportunità per dialogare con associazioni, società e soggetti che producono cultura a Roma, diffondendo bellezza e aggregazione.”
I Musei Civici coinvolti nell’edizione 2025
Saranno numerosi i luoghi protagonisti della manifestazione, uniti dal filo conduttore di arte e musica. Tra i principali:
- Musei Capitolini
- Centrale Montemartini
- Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali
- Museo dell’Ara Pacis
- Museo di Roma
- Museo Napoleonico
- Museo di Roma in Trastevere
- Museo Pietro Canonica
- Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca)
- Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese
- Museo di scultura antica Giovanni Barracco
- Museo Civico di Zoologia
- Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
- Galleria d’Arte Moderna
- Museo di Casal de’ Pazzi
- Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis
- Villa di Massenzio
Un itinerario diffuso che abbraccia l’intera città, dai grandi classici del centro storico alle realtà più intime e meno conosciute, offrendo al pubblico un’occasione di scoperta a tutto tondo.
Musei in Musica: un modello di successo per Roma Capitale
Negli anni, Musei in Musica si è affermato come uno degli eventi più amati dai romani e dai turisti. L’ingresso simbolico, gli orari prolungati e la possibilità di unire la visita museale a un concerto dal vivo hanno trasformato l’iniziativa in un modello di fruizione culturale replicabile anche in altre città italiane ed europee.
Il successo si spiega con una formula semplice ma efficace: rendere l’arte e la musica accessibili, abbattendo barriere economiche e culturali. Per Roma, significa valorizzare il proprio patrimonio e al tempo stesso offrire spazi a giovani artisti e associazioni culturali.
Cultura come strumento di inclusione e comunità
Oltre alla dimensione spettacolare, Musei in Musica porta con sé un messaggio di inclusione. Aprire i musei di notte significa restituirli ai cittadini come luoghi di aggregazione e incontro, soprattutto per i giovani.
In un periodo in cui la partecipazione culturale rischia di essere condizionata da costi eccessivi o da logiche di consumo veloce, l’evento rappresenta un’occasione per avvicinarsi all’arte con semplicità e curiosità. Per Roma, è anche un modo per riaffermarsi come capitale culturale, capace di proporre format innovativi e partecipativi.
Appuntamento al 29 novembre: Roma diventa palcoscenico notturno
L’appuntamento con Musei in Musica 2025 è fissato per la notte del 29 novembre. Una data che segnerà ancora una volta il connubio perfetto tra il patrimonio artistico millenario della Capitale e le espressioni contemporanee della musica e dello spettacolo dal vivo.
Un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione per riscoprire i musei come luoghi vivi, aperti e in dialogo con la città. Una notte in cui Roma, ancora una volta, si conferma protagonista assoluta della cultura.