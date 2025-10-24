Roma, “Musei in Musica”: il 29 novembre musei aperti di notte con concerti, spettacoli e ingresso a 1 euro

Roma si prepara a vivere una delle notti più attese del suo calendario culturale: sabato 29 novembre 2025 torna “Musei in Musica”, l’iniziativa che apre in via straordinaria le porte dei Musei Civici di Roma Capitale fino a tarda notte, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di vivere un’esperienza unica tra arte, concerti e spettacoli dal vivo.

Musei in Musica 2025, ingresso 1 euro

L’appuntamento, organizzato da Roma Capitale con l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, conferma una formula vincente: musei aperti dalle 20.00 alle 2.00 con ingresso a 1 euro, gratuito per i possessori di Roma MIC Card, e un ricco cartellone di eventi.

Musei in Musica 2025: come partecipare e come proporre progetti

In attesa della grande serata, è già online l’avviso pubblico “Musei in Musica 2025” per la selezione di concerti, performance e spettacoli dal vivo che animeranno gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale.

Il bando, pubblicato sul sito di Zètema Progetto Cultura, è rivolto a enti, associazioni, società e operatori culturali in possesso dei requisiti previsti. I progetti dovranno essere presentati entro le ore 12.00 del 10 novembre 2025 attraverso la piattaforma dedicata. Un’occasione importante per artisti e realtà culturali che desiderano esibirsi in contesti unici e prestigiosi, contribuendo a trasformare i musei in palcoscenici d’eccezione.

Una notte di arte, musica e cultura accessibile a tutti

Il format di Musei in Musica è ormai consolidato: un biglietto simbolico di 1 euro consente l’accesso non solo alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee in corso, ma anche a un programma parallelo fatto di concerti jazz, pop, classici, spettacoli teatrali, performance artistiche e reading. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Musei in Musica è un modo straordinario di accedere al nostro patrimonio artistico. Il bando rappresenta un’opportunità per dialogare con associazioni, società e soggetti che producono cultura a Roma, diffondendo bellezza e aggregazione.”

I Musei Civici coinvolti nell’edizione 2025

Saranno numerosi i luoghi protagonisti della manifestazione, uniti dal filo conduttore di arte e musica. Tra i principali: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Musei Capitolini

Centrale Montemartini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Museo di Roma

Museo Napoleonico

Museo di Roma in Trastevere

Museo Pietro Canonica

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca)

(Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca) Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Museo Civico di Zoologia

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Galleria d’Arte Moderna

Museo di Casal de’ Pazzi

Parco Archeologico del Celio – Museo della Forma Urbis

Villa di Massenzio

Un itinerario diffuso che abbraccia l’intera città, dai grandi classici del centro storico alle realtà più intime e meno conosciute, offrendo al pubblico un’occasione di scoperta a tutto tondo.

Musei in Musica: un modello di successo per Roma Capitale

Negli anni, Musei in Musica si è affermato come uno degli eventi più amati dai romani e dai turisti. L’ingresso simbolico, gli orari prolungati e la possibilità di unire la visita museale a un concerto dal vivo hanno trasformato l’iniziativa in un modello di fruizione culturale replicabile anche in altre città italiane ed europee.

Il successo si spiega con una formula semplice ma efficace: rendere l’arte e la musica accessibili, abbattendo barriere economiche e culturali. Per Roma, significa valorizzare il proprio patrimonio e al tempo stesso offrire spazi a giovani artisti e associazioni culturali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cultura come strumento di inclusione e comunità

Oltre alla dimensione spettacolare, Musei in Musica porta con sé un messaggio di inclusione. Aprire i musei di notte significa restituirli ai cittadini come luoghi di aggregazione e incontro, soprattutto per i giovani.

In un periodo in cui la partecipazione culturale rischia di essere condizionata da costi eccessivi o da logiche di consumo veloce, l’evento rappresenta un’occasione per avvicinarsi all’arte con semplicità e curiosità. Per Roma, è anche un modo per riaffermarsi come capitale culturale, capace di proporre format innovativi e partecipativi.

Appuntamento al 29 novembre: Roma diventa palcoscenico notturno

L’appuntamento con Musei in Musica 2025 è fissato per la notte del 29 novembre. Una data che segnerà ancora una volta il connubio perfetto tra il patrimonio artistico millenario della Capitale e le espressioni contemporanee della musica e dello spettacolo dal vivo.

Un evento che non è solo intrattenimento, ma anche un’occasione per riscoprire i musei come luoghi vivi, aperti e in dialogo con la città. Una notte in cui Roma, ancora una volta, si conferma protagonista assoluta della cultura.