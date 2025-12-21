Roma, Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: piano viabilità, strade chiuse e varchi dal 24 al 28 dicembre

Roma si prepara alle celebrazioni natalizie in Vaticano e agli appuntamenti legati alla chiusura delle Porte Sante del Giubileo con un dispositivo straordinario di viabilità e sicurezza. Le modifiche interesseranno l’area di San Pietro e, a seguire, i quadranti di Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura.

L’obiettivo dichiarato è gestire l’afflusso in occasione di Messe e cerimonie, ridurre congestionamenti e consentire l’accesso ordinato ai fedeli, con divieti di sosta, possibili chiusure al traffico e corridoi pedonali regolati.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: gli appuntamenti in Vaticano dal 24 al 26 dicembre

Il primo snodo è San Pietro. Dalle 22 del 24 dicembre è in programma la Santa Messa della notte, evento che richiama migliaia di persone lungo via della Conciliazione, piazza Papa Pio XII e l'area del Colonnato. Il 25 dicembre sono previste la Messa delle 10 e, alle 12, la benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della basilica. Il 26 dicembre, alle 12, è in calendario l'Angelus. Date e orari definiscono la cornice operativa di un'area che, nei giorni di festa, diventa un punto di convergenza per romani, pellegrini e turisti.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: divieti di sosta, chiusure e vie interessate nell’area vaticana

Gli interventi sulla viabilità scatteranno dal pomeriggio del 24 dicembre e verranno replicati il 25 e il 26 dicembre.

Il perimetro coinvolto è ampio e comprende strade e slarghi che costituiscono gli accessi naturali alla basilica e alle vie limitrofe.

I provvedimenti riguarderanno largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio (nel tratto da via di Porta Angelica a via del Mascherino), via del Mascherino (da Borgo Pio a via dei Corridori), piazza della Città Leonina, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo (da via dell’Erba a vicolo dell’Inferriata), via Rusticucci, via dell’Erba, vicolo dell’Inferriata, vicolo del Campanile, il tratto collegato a via della Conciliazione, via della Conciliazione con i controviali, piazza Papa Pio XII, via dell’Ospedale, via Scossacavalli, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio.

Il dispositivo può tradursi in divieti di sosta, rimozioni, chiusure al traffico anche temporanee e rimodulazioni delle percorrenze. Per chi deve muoversi in zona, questo significa tempi più lunghi e accessi contingentati: un aspetto da considerare in anticipo, soprattutto nelle fasce orarie che precedono l'avvio delle celebrazioni.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: varchi pedonali e prefiltraggio, come cambia l’accesso

Oltre ai provvedimenti su strada, è previsto il divieto di transito pedonale nelle aree delimitate da transenne, con ingresso consentito soltanto dai varchi di prefiltraggio. Il corridoio di riferimento è compreso nell'area delimitata da via di Porta Angelica, via della Conciliazione, piazza del Sant'Uffizio e via Pfeiffer.

In concreto, i percorsi a piedi verranno indirizzati verso punti di accesso dedicati, con l’obiettivo di distribuire i flussi e mantenere liberi i passaggi operativi. Chi raggiunge San Pietro è quindi invitato a mettere in conto controlli e instradamenti obbligati, evitando improvvisazioni dell’ultimo momento.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: Santa Maria Maggiore, maxi-schermo e restrizioni dal 25 dicembre

Il calendario delle Porte Sante si intreccia con quello natalizio. La prima chiusura prevista è a Santa Maria Maggiore nel giorno di Natale: la cerimonia si svolgerà dalle 18 e sarà possibile seguirla anche all’esterno grazie a un maxi-schermo collocato in piazza di Santa Maria Maggiore. Anche qui la viabilità subirà modifiche.

Dalle 7 del 25 dicembre è vietato sostare su via Carlo Alberto (da piazza Santa Maria Maggiore a via Cattaneo), via Gioberti (da via dell’Esquilino a via Farini), via Manin (da via dell’Esquilino a via Farini), via dell’Esquilino (da via Daniele Manin a via Gioberti), piazza dell’Esquilino e via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Paolina, via dell’Olmata, via San Giovanni Gualberto, via Merulana (da piazza Santa Maria Maggiore a via di San Vito), via di Santa Prassede (da piazza di Santa Maria Maggiore a via San Giovanni Gualberto).

Nelle stesse strade sono possibili chiusure al traffico, in base all’afflusso e alle esigenze del momento.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: Laterano e San Paolo, divieti di sosta dal 27 dicembre

Sabato 27 dicembre, alle 11, la cerimonia di chiusura è prevista nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Il giorno successivo toccherà a San Paolo fuori le Mura. Sul versante della viabilità, dalla mattina del 27 dicembre scattano sgomberi dei veicoli e divieti di sosta su piazza Giovanni Paolo II, piazza di San Giovanni in Laterano, piazza di Porta San Giovanni e nel parcheggio antistante la Scala Santa.

Anche in questo caso, l’assetto potrà prevedere limitazioni e variazioni operative legate all’andamento dei flussi.

Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante: indicazioni utili per chi si muove in città

Per residenti e visitatori la parola chiave è pianificazione. Nei giorni dal 24 al 28 dicembre l’area vaticana e i dintorni delle grandi basiliche saranno soggetti a cambiamenti rapidi: divieti di sosta, rimozioni e chiusure che possono scattare o essere estese in base all’afflusso.

Muoversi con anticipo, privilegiare il trasporto pubblico dove possibile e scegliere percorsi alternativi lontano dai quadranti interessati riduce il rischio di restare bloccati in deviazioni improvvise.

A piedi, la presenza di transenne e varchi di prefiltraggio significa camminare di più, ma anche entrare in modo più ordinato: conviene arrivare prima, soprattutto per gli appuntamenti del 24 e 25 dicembre a San Pietro e per la cerimonia serale del 25 a Santa Maria Maggiore.

Roma, nei giorni più simbolici dell’anno, mette in campo un dispositivo che unisce logistica e tutela dei luoghi: la città si stringe attorno ai riti del Natale e agli atti solenni del Giubileo, chiedendo a chi si muove di adattarsi a un perimetro regolato, pensato per garantire sicurezza e fruizione in un contesto di affluenza eccezionale.