Roma, neonato di quattro mesi muore a Torre Maura

Intorno alle otto e mezza di mattina, un bimbo di appena quattro mesi ha accusato un malore in casa, su via Giuseppe Ginanni, nel quartiere romano di Torre Maura. I genitori, colti dal panico, hanno immediatamente chiamato i soccorsi nel disperato tentativo di salvare il piccolo.

Torre Maura, deceduto bambino di quattro mesi

I medici del 118 sono arrivati prontamente e hanno trasportato il neonato d'urgenza al Policlinico Casilino. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, il cuore del bambino ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale. Un arresto cardiocircolatorio fulminante ha stroncato la vita del piccolo, lasciando sgomenti i familiari e la comunità intera.

Indagini in corso