Roma, neonato di quattro mesi muore a Torre Maura

Un arresto cardiocircolatorio fulminante ha stroncato la vita del piccolo, lasciando sgomenti i familiari e la comunità intera
Ospedale Policlinico Casilino

Intorno alle otto e mezza di mattina, un bimbo di appena quattro mesi ha accusato un malore in casa, su via Giuseppe Ginanni, nel quartiere romano di Torre Maura. I genitori, colti dal panico, hanno immediatamente chiamato i soccorsi nel disperato tentativo di salvare il piccolo.

Torre Maura, deceduto bambino di quattro mesi

I medici del 118 sono arrivati prontamente e hanno trasportato il neonato d’urgenza al Policlinico Casilino. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei sanitari, il cuore del bambino ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. Un arresto cardiocircolatorio fulminante ha stroncato la vita del piccolo, lasciando sgomenti i familiari e la comunità intera.

Indagini in corso

Le cause della tragedia non sono ancora state chiarite. Al momento, i carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e comprendere se ci siano stati fattori scatenanti. L’incertezza sulle circostanze del decesso lascia aperte diverse ipotesi, ma gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce su questa dolorosa vicenda.

© Riproduzione riservata
 
Morti Neonati

