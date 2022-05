Roma, Nicola Piovani nuovo direttore artistico del Globe Theatre

Il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti è un teatro shakepeariano di Roma, fedele replica del Globe theatre di Londra, il più famoso teatro del periodo elisabettiano. La struttura fu realizzata all’interno dei giardini di Villa Borghese, il grande parco capitolino.

Il premio Oscar Nicola Piovani al Gigi Proietti Globe Theatre

“Sono molto felice di essere in questo luogo meraviglioso. Quando Carlotta e Susanna Proietti mi hanno chiamato, mi sono messo subito a disposizione per difendere la continuità di questo teatro”. Così il premio Oscar Nicola Piovani, durante la presentazione della stagione 2022 del ‘Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti’, in cui è stata annunciata la sua nomina come nuovo direttore artistico. “Tante volte sono stato spettatore di spettacoli magnifici. Il teatro è ciò che si instaura tra chi lo fa e chi lo percepisce e in un momento in cui ci stiamo rendendo conto che la sala cinematografica soffre, il teatro va invece in controtendenza”.

Piovani ha quindi aggiunto: “Le persone hanno evidentemente bisogno di vedersi in carne ed ossa. Il teatro vivo era il sogno di Gigi Proietti e l‘unico motivo per cui ho accettato è la continuità. Non è facile però, le belle piante devono essere annaffiate costantemente”.

Gotor: Grande serata il 21 giugno per ricordare Proietti

“Per più di 4 mesi l’anno il ‘Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti’ vede la partecipazione di un pubblico di appassionati. Il 21 giugno ci sarà la Serata Gigi Proietti, con la proiezione del documentario di Edoardo Leo: un grande evento a lui dedicato e una grande occasione per celebrarlo. Il Comune di Roma si sta impegnando a riconsegnare questo luogo alla città: ci stiamo occupando del verde e della struttura, e confermo che questo è per noi molto importante”.

Lo ha detto l’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, in un video messaggio per la presentazione della stagione 2022 del ‘Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti’. Quanto alla direzione artistica di Nicola Piovani, Gotor ha aggiunto: “Carlotta e Susanna Proietti hanno individuato la persona senza dubbio più qualificata e vicina da sempre al mondo del teatro”. (Fab/ Dire)(Fab/ Dire)