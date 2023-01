Roma, Nomentana: pirata investe due bimbi e una donna, arrestato e rilasciato

E’ accaduto lungo la via Nomentana a Roma dove un uomo ha investito due bambini con la sua vettura ed è fuggito, lasciando i bambini di sette e undici anni a terra senza prestare soccorso. Poco dopo ha colpito anche una donna di sessant’anni. Quando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale III Gruppo Nomentano sono intervenuti, l’uomo ha aggredito una vigilessa prendendola a pugni. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e lo hanno arrestato.

Auto pirata travolge 3 persone e aggredisce una vigilessa

I due bambini investiti dall’uomo, alla guida di una Dacia Dokker, sono stati portati in ospedale al Bambino Gesù per valutare le loro condizioni, ma non sono in pericolo di vita. Gravi invece le condizioni cliniche della donna investita subito dopo, ma anche lei pare essere fuori. Ricoverata in codice giallo anche l’agente colpita dal 60enne.

Il 60enne sarà sottoposto agli esami tossicologici per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

L’uomo è stato rilasciato perché probabilmente il giudice ha ritenuto che non sia nelle condizioni di ripetere il gravissimo reato. E’ stata disposta la perizia psichiatrica sul conducente. Quando quella sul giudice?

