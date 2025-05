Non è solo questione di legge, ma anche di coscienza. I controlli condotti nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, in collaborazione con il personale dell’ASL Roma 1, hanno sollevato un velo scomodo sulla realtà della detenzione di animali in alcune zone di Roma Nord, toccando ambiti che spesso sfuggono all’occhio del cittadino comune. Tra allevamenti improvvisati, animali non registrati e situazioni di vero e proprio maltrattamento, l’operazione ha restituito un quadro variegato e inquietante, soprattutto nei quartieri periferici di La Storta, Prima Porta e Cesano.

Controlli mirati: nel mirino i soggetti con misure restrittive

A rendere ancora più delicata la questione è stato l’obiettivo mirato dei controlli: non un blitz generico, ma un’azione pianificata rivolta in particolare a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. L’intento era duplice: tutelare il benessere animale e verificare se, dietro la facciata della “custodia” domestica o rurale, si celassero violazioni, incurie o vere e proprie condotte penali.

Il bilancio parla chiaro: 160 persone identificate, 158 animali ispezionati, 50 sequestrati – tra cui cani, galline, ovini e caprini – e una serie di denunce e sanzioni che mettono in evidenza una problematica sistemica, non più episodica.

Cani a catena in gabbie sporche: un caso emblematico

Tra gli episodi più gravi, quello che ha portato alla denuncia di un uomo – già noto alle forze dell’ordine – per maltrattamento di animali. Nell’area di Cesano, l’uomo deteneva quattro cani (un chihuahua e tre meticci) all’interno di una gabbia angusta, legati a catena e circondati da condizioni igienico-sanitarie critiche. Gli animali sono stati subito sequestrati e affidati al canile comunale La Muratella. Per lui è scattata, oltre alla denuncia penale, anche una multa di 1.200 euro per mancata iscrizione all’anagrafe canina e assenza di microchip.

Si tratta di un esempio paradigmatico di come la detenzione di un animale, se non gestita con consapevolezza e responsabilità, possa rapidamente trasformarsi in un abuso. Il microcosmo di una gabbia può diventare l’immagine speculare dell’abbandono istituzionale e umano. Controlli dei Carabinieri

Animali senza identità: tra burocrazia ignorata e violazioni di legge

Il tema dell’anagrafe canina e dell’identificazione obbligatoria degli animali resta centrale nell’azione di controllo. Le sanzioni amministrative, che hanno colpito sette persone per un totale di 8.700 euro, evidenziano una disattenzione diffusa verso obblighi normativi basilari, ma fondamentali per la tracciabilità e la tutela degli animali.

I numeri parlano da soli: cani privi di microchip, equini non registrati nella banca dati nazionale, allevamenti non segnalati ufficialmente. Tra i sanzionati, anche individui sottoposti a misure cautelari come la detenzione domiciliare o gli arresti domiciliari: in alcuni casi, la presenza di più animali non registrati in casa è parsa cozzare con le limitazioni imposte dalla misura restrittiva, aprendo anche riflessioni sul monitoraggio delle condizioni di custodia.

Un morso che fa luce su una responsabilità trascurata

Non si è trattato solo di violazioni formali. Una donna è stata denunciata per omessa custodia e mal governo di animali dopo che il suo cane, lasciato incustodito in strada, ha morso la mano di un passante, provocandogli una lesione giudicata guaribile in cinque giorni. Un episodio che, seppur apparentemente di modesta entità clinica, riporta in primo piano il tema della responsabilità civile e penale del proprietario, spesso sottovalutata.

Il comportamento animale è influenzato dalle condizioni in cui vive, e un cane lasciato senza controllo può diventare, anche involontariamente, un pericolo per sé e per gli altri. Qui il confine tra trascuratezza e colpa diventa labile, ma non per questo meno rilevante.

Tra allevamenti e sequestri: il lato oscuro della periferia

A colpire è anche la presenza, nei quartieri oggetto dei controlli, di veri e propri allevamenti non conformi alle normative vigenti. Un 47enne, titolare di una struttura nella zona, è stato denunciato per non aver registrato in banca dati due cavalli e per la mancata iscrizione all’anagrafe canina di un cane meticcio privo di microchip. Sequestrati ben 46 animali tra galline, ovini e caprini. Multa salata anche per la mancata dichiarazione dello stabilimento di detenzione animale: 1.500 euro.

È un aspetto che spinge a riflettere sulla realtà dei piccoli allevamenti privi di ogni controllo: territori di confine tra legalità e abusivismo, che possono diventare serbatoi di sofferenza animale, oltre che zone d’ombra del sistema sanitario e fiscale. Controlli dei Carabinieri

Un lavoro di squadra che mette a nudo le falle

Il coordinamento tra i Carabinieri e l’ASL Roma 1 si conferma cruciale in questi contesti. Non solo repressione, ma anche prevenzione: la presenza di personale sanitario specializzato ha permesso di valutare con professionalità lo stato di salute e benessere degli animali, garantendo interventi tempestivi ed efficaci. Le attività, infatti, non si sono limitate al rilievo di infrazioni, ma hanno prodotto conseguenze concrete e immediate, come il sequestro e l’affidamento degli animali a strutture protette.

Ciò che emerge è un quadro variegato ma coerente: in alcune fasce della popolazione, soprattutto in contesti periferici e tra individui già seguiti dalle autorità giudiziarie, la cura e la gestione degli animali viene trascurata o distorta, talvolta come risultato dell’isolamento sociale, talvolta come vera e propria strategia di sfruttamento.

Più che un semplice fatto di cronaca, questa operazione è un indicatore: evidenzia non solo le falle nei controlli, ma anche quelle nella cultura della responsabilità individuale verso gli animali, che non sono oggetti né strumenti, ma esseri senzienti, riconosciuti tali anche dalla legge. Forse è da qui che bisogna ripartire.

