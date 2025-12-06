Roma, Notte Bianca delle CIE: municipi aperti la sera per la carta d’identità elettronica

Sabato 13 dicembre 2025 Roma organizza la “Notte Bianca delle CIE“, una serata interamente dedicata al rilascio e al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica. I municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII, XIV e il PIT di via Luigi Petroselli 52 resteranno aperti in orario straordinario, con sportelli dedicati e accesso su prenotazione, per consentire ai cittadini di ottenere il documento in fascia serale, fuori dagli orari d’ufficio.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato ai Servizi Demografici di Roma Capitale e vede il coinvolgimento dell’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati, Pino Battaglia, che sottolinea il valore di una misura pensata per avvicinare i servizi essenziali alla vita quotidiana delle persone.

Roma, Notte Bianca delle CIE: apertura straordinaria dei municipi

La Notte Bianca delle CIE a Roma punta a rendere più semplice l’accesso a un documento ormai indispensabile per l’identità digitale, per i viaggi in molti Paesi europei e per numerosi servizi online. Nella serata di sabato 13 dicembre il PIT di via Luigi Petroselli 52 e le sedi dei municipi I, II, III, IV, VII, X, XIII e XIV apriranno le porte oltre il consueto orario, con personale dedicato esclusivamente alle pratiche per la Carta d’Identità Elettronica.

L’obiettivo è ridurre le liste d’attesa e offrire una soluzione concreta a chi, per motivi di lavoro, studio o cura dei familiari, fatica a recarsi agli sportelli durante la giornata. L’apertura serale rappresenta anche un banco di prova per modalità organizzative più flessibili, in cui la pubblica amministrazione adatta i servizi ai tempi reali di chi vive la città.

Carta d’identità elettronica, come funziona la Notte Bianca a Roma

Per accedere alla Notte Bianca delle CIE non è previsto accesso libero: è obbligatorio prenotare un appuntamento, come avviene già per gli altri giorni. Le prenotazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 9 di giovedì 11 dicembre, fino a esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell'Interno, all'indirizzo prenotazionicie.interno.gov.it.

Una volta scelta la sede e la fascia oraria, il cittadino riceve conferma della prenotazione e dovrà presentarsi con tutta la documentazione necessaria.

Per richiedere o rinnovare la Carta d'Identità Elettronica in occasione della Notte Bianca serviranno la stampa della prenotazione, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico per il versamento dell'importo dovuto e il vecchio documento d'identità, oppure la denuncia di smarrimento o furto in caso di mancanza del documento precedente.

Gli sportelli saranno riservati alle pratiche CIE, in modo da velocizzare le operazioni ed evitare code inutili.

Notte Bianca delle CIE, orari e sedi aperte sabato 13 dicembre

Nel dettaglio, sabato 13 dicembre il PIT del Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati di via Luigi Petroselli 52 sarà aperto dalle 19 alle 24.

Nel Municipio I la sede di Circonvallazione Trionfale 19 osserverà lo stesso orario, con apertura dalle 19 alle 24. Il Municipio II garantirà il servizio in via Dire Daua 11, sempre dalle 19 alle 24, mentre nel Municipio III la sede interessata è quella di via Fracchia 45, con apertura serale nella stessa fascia.

Nel Municipio IV l’orario sarà leggermente differente: la sede di via Alberto Pollio 50 sarà infatti operativa dalle 16 alle 22, offrendo quindi anche una fascia pomeridiana avanzata.

Il Municipio VII accoglierà i cittadini in piazza di Cinecittà 11 dalle 19 alle 24, il Municipio X nel presidio di via Claudio 1 a Ostia sempre dalle 19 alle 24, il Municipio XIII in via Aurelia 470 nella stessa fascia oraria, mentre il Municipio XIV aprirà gli sportelli di piazza Santa Maria della Pietà 5, ancora una volta dalle 19 alle 24.

Una rete diffusa di sedi che copre ampie aree della città e del litorale, così da ridurre gli spostamenti e permettere a molte persone di scegliere la struttura più vicina.

Le parole di Pino Battaglia sulla Notte Bianca delle CIE a Roma

“La Notte Bianca delle CIE è un’iniziativa pensata per andare incontro alle esigenze dei cittadini, semplificando l’accesso a un servizio essenziale”, afferma l’assessore alle Periferie e ai Servizi Delegati Pino Battaglia. Nelle sue dichiarazioni Battaglia evidenzia come l’apertura straordinaria dei municipi rappresenti un segnale di attenzione verso chi ha impegni diurni e non riesce a recarsi agli sportelli in orario ordinario.

La possibilità di prenotare un appuntamento in fascia serale è descritta come un modo concreto per ridurre i tempi di attesa, evitare disagi e rendere la macchina amministrativa più vicina alle esigenze reali del territorio.

L’assessore parla anche di modernizzazione: la combinazione fra Agenda CIE online e apertura serale dei municipi mostra una città che prova a sfruttare gli strumenti digitali e una diversa organizzazione del lavoro per offrire servizi più accessibili.

Una serata dedicata ai servizi anagrafici e alla carta d’identità elettronica

La Notte Bianca delle CIE di sabato 13 dicembre non è una semplice estensione d’orario, ma un’operazione mirata su un servizio specifico, la carta d’identità elettronica, sempre più centrale nell’interazione con la pubblica amministrazione.

Con un’unica iniziativa, Roma Capitale punta a recuperare parte delle richieste in sospeso, a facilitare i cittadini con impegni serrati durante la settimana e a testare modalità organizzative che potrebbero essere riproposte in futuro.

Chi ha bisogno di rinnovare il documento può approfittare di questa occasione, a patto di prenotare per tempo sul portale ministeriale e presentarsi in sede con tutto il necessario.

Un modo diverso di intendere il rapporto fra uffici e cittadini, fondato su orari più ampi, procedure chiare e l’idea che un servizio anagrafico efficiente rappresenti un tassello fondamentale della vita quotidiana di ognuno.