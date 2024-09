Roma, nuovi agenti di Polizia locale sulle strade: vigilessa ferma monopattino con 2 passeggeri, un segnale positivo

Negli ultimi anni, la mobilità elettrica ha conosciuto un’enorme espansione a Roma, in particolare nel centro storico della Capitale, grazie alla diffusione dei monopattini elettrici. Questi veicoli offrono un’alternativa sostenibile e rapida agli spostamenti urbani, ma l’uso indiscriminato e spesso fuori legge da parte di alcuni utenti ha portato a nuove sfide, soprattutto in aree delicate come quelle monumentali e pedonali.

Se da un lato i monopattini sono un simbolo di modernità e di mobilità green, dall’altro stanno diventando protagonisti di comportamenti che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblico.

Comportamenti illegali e violate abitudini

Una delle pratiche più diffuse e, al tempo stesso, problematiche è l’uso dei monopattini con due persone a bordo. Che siano turisti o cittadini romani, è sempre più comune vedere coppie sfrecciare tra le vie del centro, ignorando il regolamento vigente che consente l’uso del monopattino solo per una persona.

Questa abitudine non solo è illegale, ma rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale. In un contesto urbano come quello di Roma, con strade spesso strette e affollate, guidare un monopattino con due persone può portare a incidenti, aumentando i rischi per chi lo utilizza e per i pedoni.

Nonostante la diffusione di queste pratiche illegali, le forze dell’ordine sembrano spesso chiudere un occhio. È raro vedere un fermo o un intervento mirato a sanzionare chi trasgredisce. Questo atteggiamento lassista da parte delle autorità contribuisce a perpetuare una cultura dell’impunità, dove chi guida un monopattino si sente libero di infrangere le regole senza timore di conseguenze.

In due sul monopattino

Monopattini abbandonati sui marciapiedi, ostacolo per i pedoni

Un altro problema non trascurabile è l’abbandono dei monopattini sui marciapiedi, che intralcia il passaggio dei pedoni, creando disagi soprattutto alle categorie più fragili. È diventata una scena quotidiana vedere i marciapiedi del centro storico invasi da monopattini lasciati in modo disordinato e incustodito.

Questo crea vere e proprie barriere architettoniche per gli anziani, le persone con disabilità, o chi si muove con passeggini, costringendo i pedoni a compiere manovre complicate per aggirare questi ostacoli.

Decoro urbano e sicurezza

La presenza di monopattini parcheggiati in modo irregolare su marciapiedi e piazze storiche rappresenta un problema di decoro urbano e sicurezza. Il rischio di inciampi e cadute è elevato, soprattutto nelle zone ad alta frequentazione turistica. Inoltre, la mancanza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti aggrava la situazione. Roma, con il suo patrimonio storico e la presenza di milioni di turisti, non può permettersi di lasciare che il caos regni incontrastato.

Un segnale di speranza: il caso su via Cavour

Tuttavia, c’è stato un episodio recente che fa ben sperare. Nei primi giorni di settembre 2024, una coppia di ragazzi che stava procedendo su un monopattino elettrico lungo Via Cavour, è stata fermata da una giovane agente della Polizia di Roma Capitale.

Questa scena rappresenta un’eccezione nel panorama generale di lassismo. La vigilessa, con prontezza e fermezza, ha fermato i due giovani, costringendoli a scendere e proseguire a piedi. Anche se non è chiaro se l’azione sia stata accompagnata da una multa formale, questo intervento è un segnale positivo e un esempio di come dovrebbe essere gestita la situazione.

Nuovi giovani Vigili sulle vie di Roma

L’episodio su Via Cavour è avvenuto in un momento in cui, proprio in quelle giornate di inizio settembre, Roma ha visto l‘introduzione di nuovi agenti di Polizia Locale, giovani assunti recentemente dal Comune per presidiare le strade centrali e garantire un maggiore controllo, specialmente nei pressi degli incroci e dei semafori più trafficati.

La presenza di questi nuovi vigili urbani, e in particolare l’intervento della giovane agente, rappresenta un segnale di speranza. Roma ha bisogno di una gestione della mobilità più rigorosa, che possa garantire il rispetto delle regole e la sicurezza per tutti.

Maggiori controlli e sensibilizzazione

Nonostante i segnali incoraggianti, l’esempio della giovane vigilessa dimostra che i controlli sono ancora troppo sporadici. C’è un urgente bisogno di intensificare la vigilanza, soprattutto nelle aree più frequentate del centro storico, e di sanzionare con fermezza chi viola le regole. Inoltre, è fondamentale avviare campagne di sensibilizzazione per educare sia i cittadini romani sia i turisti sull’uso corretto dei monopattini.

Regole per l’uso corretto dei monopattini

Ormai l’uso dei monopattini elettrici è diventato sempre più diffuso a Roma, ma con la loro popolarità sono emerse anche nuove sfide in termini di sicurezza e ordine pubblico. Per affrontare queste problematiche, la Capitale ha introdotto un regolamento che stabilisce le regole per l’uso corretto dei monopattini elettrici. Ecco i principali punti da rispettare:

1. Limiti di velocità

I monopattini elettrici non possono superare i 20 km/h. Tuttavia, nelle aree pedonali il limite massimo è ridotto a 6 km/h per garantire la sicurezza dei pedoni.

2. Divieto di circolazione sui marciapiedi

È vietato circolare sui marciapiedi con i monopattini elettrici. Questi veicoli devono essere utilizzati esclusivamente su strade, piste ciclabili e altre aree destinate alla circolazione veicolare.

3. Obbligo del casco

Per chi ha meno di 18 anni, è obbligatorio indossare il casco. Questo requisito mira a proteggere i giovani utenti, che spesso rappresentano la categoria più vulnerabile in caso di incidente.

4. Un solo passeggero per veicolo

È severamente vietato viaggiare in due sullo stesso monopattino. La normativa prevede che ogni veicolo sia utilizzato da una sola persona, per evitare rischi di incidenti dovuti a sovraccarico.

5. Parcheggio regolamentato

I monopattini devono essere parcheggiati negli spazi designati, evitando di bloccare marciapiedi, ingressi o vie di accesso per i pedoni, in particolare per anziani o persone con disabilità. L’abbandono disordinato dei monopattini può portare a sanzioni.

6. Requisiti per il noleggio

Le società che offrono il servizio di noleggio di monopattini devono garantire che i veicoli siano dotati di GPS, affinché possano essere localizzati e gestiti correttamente. Inoltre, le app di noleggio devono fornire istruzioni chiare sull’uso e parcheggio del veicolo.

7. Sanzioni

Chiunque violi le regole relative all’uso dei monopattini rischia multe che possono variare in base alla gravità dell’infrazione. Le sanzioni per il trasporto di due persone o per il parcheggio irregolare sono particolarmente frequenti.

Con queste nuove regole, Roma intende promuovere una mobilità più sicura e rispettosa per tutti gli utenti della strada, incentivando un uso consapevole dei monopattini elettrici e garantendo la sicurezza in città.