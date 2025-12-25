Roma, nuovi autovelox su Colombo, Corso Francia e via Leone XIII: i punti dove saranno collocati

Dopo la morte di Mattia Nicholas Liguori in Corso Francia e di Beatrice Bellucci su via Cristoforo Colombo, e dopo una petizione cittadina che ha raccolto 21mila firme, Roma accelera sul fronte della sicurezza stradale con un pacchetto di nuovi autovelox destinati ad alcune delle arterie più veloci e pericolose della città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La scelta dell'amministrazione capitolina viene presentata come un segnale concreto: più controlli, più deterrenza, più attenzione ai tratti dove la velocità diventa un moltiplicatore di rischio, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Roma, nuovi autovelox su Colombo, Corso Francia e via Leone XIII: dove saranno installati

Il piano prevede sei dispositivi su via Cristoforo Colombo, una delle grandi direttrici romane dove il traffico quotidiano convive con comportamenti di guida spesso aggressivi.

Via Cristoforo Colombo

Le postazioni saranno collocate all’altezza della circonvallazione Ardeatina, di largo Fochetti, di via Laurentina e di viale dell’Umanesimo, punti considerati sensibili per volumi di circolazione, attraversamenti e velocità medie elevate.

Corso Francia

Non è tutto. Entro il primo trimestre del 2026 sono previsti altri "occhi elettronici" su Corso Francia, in corrispondenza di via Flaminia e di via Gosio, un tratto tornato dolorosamente al centro dell'attenzione pubblica dopo il recente incidente mortale.

Via Leone XIII

Ulteriori interventi sono attesi anche su via Leone XIII, definita spesso un’autostrada urbana per scorrimento e ampiezza della carreggiata: le installazioni previste riguardano l’altezza del vico 30, di largo Martin Luther King, di via Dehon e di via Pio IV.

Roma, nuovi autovelox su Colombo, Corso Francia e via Leone XIII: perché ora la città punta sui controlli

La spinta, in questa fase, nasce da una somma di fattori: l’onda emotiva delle vittime, la pressione dell’opinione pubblica e la richiesta esplicita di misure verificabili, non solo annunci. La petizione con 21mila firme ha dato forma a un malessere diffuso: molte famiglie e molti residenti percepiscono alcune strade come “fuori scala” rispetto alla vita urbana, perché favoriscono velocità da tangenziale pur costeggiando quartieri, fermate, incroci e punti di accesso.

L’autovelox, in questo contesto, viene usato come strumento di prevenzione oltre che di sanzione. Ridurre la velocità non significa soltanto evitare multe: significa soprattutto diminuire la probabilità di impatto e, in caso di collisione, ridurre la gravità delle conseguenze.

È la logica che guida le principali politiche di sicurezza stradale in ambito urbano: meno chilometri orari, più margine di reazione, più possibilità di evitare l’incidente.

Roma, nuovi autovelox su Colombo, Corso Francia e via Leone XIII: cosa cambia per chi guida ogni giorno

Per gli automobilisti, l’effetto più immediato sarà una maggiore prevedibilità dei controlli in tratti dove molti, finora, hanno “tirato” confidando nell’assenza di verifiche costanti. In pratica, la presenza dei dispositivi tende a uniformare l’andatura, riducendo accelerazioni improvvise e sorpassi rischiosi.

È un aspetto spesso sottovalutato: non è solo l’eccesso di velocità a creare pericolo, ma anche le differenze di velocità fra veicoli, che aumentano manovre e frenate d’emergenza.

Per i residenti, invece, la promessa è una: riportare la strada a un uso più compatibile con il contesto urbano. Su arterie come la Colombo o Corso Francia, dove la percezione di “rettilineo libero” può spingere a correre, la tecnologia punta a rimettere un limite reale, misurabile, non aggirabile.

Resta aperto un tema, che spesso accompagna questi provvedimenti: l’efficacia è massima quando i controlli si sommano a segnaletica chiara, illuminazione adeguata, attraversamenti protetti e manutenzione costante dell’asfalto.

Roma, nuovi autovelox su Colombo, Corso Francia e via Leone XIII: il peso delle vittime e l’attesa di risultati

Dietro ogni scelta di questo tipo c’è anche una domanda di giustizia civile: impedire che tragedie recenti restino soltanto cronaca. L’installazione degli autovelox viene letta, da una parte della città, come un atto dovuto; da altri come una misura che dovrà dimostrare, numeri alla mano, di ridurre incidenti e feriti. È qui che si giocherà la credibilità dell’intervento: non sulle intenzioni, ma sui dati che arriveranno nei mesi successivi.

Roma, con questo pacchetto di installazioni, prova a cambiare passo: colpire le abitudini pericolose, rendere più sicure alcune grandi arterie e rispondere a una richiesta crescente di tutela sulle strade. Ora la prova è nel tempo: vedere se la presenza dei nuovi autovelox porterà a un calo stabile delle velocità e, soprattutto, degli incidenti.