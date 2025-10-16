Roma, nuovi Open Day per la Carta di Identità Elettronica: sedi e orari del 18 e 19 ottobre

Prosegue a Roma l’iniziativa degli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE). Nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 diversi uffici anagrafici e sportelli comunali apriranno in via straordinaria per consentire ai cittadini di richiedere il documento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma, Open Day CIE il 18 e 19 ottobre: sedi e orari

Le sedi coinvolte comprendono i Municipi VI, IX, XI e XII, attivi nella sola giornata di sabato 18 ottobre, e gli sportelli ex Punti Informativi Turistici (PIT) di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, che resteranno aperti sia sabato che domenica.

Prenotazione obbligatoria sul portale Agenda CIE

Come per le precedenti edizioni, l'accesso al servizio non è libero: è necessario prenotare un appuntamento attraverso il sito ufficiale Agenda CIE del Ministero dell'Interno (prenotazionicie.interno.gov.it). Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9 di venerdì 17 ottobre e resteranno aperte fino a esaurimento dei posti.

Per completare la pratica, i cittadini dovranno presentarsi allo sportello scelto muniti di:

ricevuta della prenotazione,

fototessera recente,

una carta di pagamento elettronico,

il vecchio documento di identità in scadenza o già scaduto.

Orari e indirizzi dei Municipi aperti sabato 18 ottobre

Gli uffici anagrafici municipali attivi nella sola giornata di sabato 18 ottobre osserveranno i seguenti orari:

Municipio VI : via Duilio Cambellotti 11, dalle 8.00 alle 16.30

: via Duilio Cambellotti 11, dalle 8.00 alle 16.30 Municipio IX : viale Ignazio Silone, Primo Ponte, dalle 8.00 alle 16.00

: viale Ignazio Silone, Primo Ponte, dalle 8.00 alle 16.00 Municipio XI : via Portuense 579, dalle 8.00 alle 14.00

: via Portuense 579, dalle 8.00 alle 14.00 Municipio XII: via Fabiola 14, dalle 8.30 alle 13.30

Orari degli ex PIT e della sede di via Petroselli 52

Gli sportelli straordinari, attivi sia sabato 18 che domenica 19 ottobre, resteranno aperti con il seguente calendario:

Sabato 18 ottobre : dalle 8.30 alle 16.30

: dalle 8.30 alle 16.30 Domenica 19 ottobre: dalle 8.30 alle 12.30

Le sedi interessate sono:

piazza delle Cinque Lune,

piazza Sonnino,

piazza Santa Maria Maggiore,

via Petroselli 52.

Un’iniziativa per agevolare i cittadini

Gli Open Day CIE rientrano nella strategia del Comune di Roma per ridurre i tempi di attesa e agevolare i cittadini nella richiesta del documento elettronico, oggi indispensabile non solo come carta d’identità ma anche come strumento di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Le aperture straordinarie permettono di incrementare il numero di appuntamenti disponibili e offrono la possibilità di scegliere tra sedi centrali e periferiche, garantendo una maggiore distribuzione del servizio sul territorio.