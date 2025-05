Roma, nuovo piano illuminazione pubblica: 720 interventi che accenderanno lampioni e strisce pedonali

Luce sulla capitale: un progetto ambizioso

Nella storica cornice del Campidoglio, il sindaco "Roberto Gualtieri" ha svelato un ambizioso piano per l'illuminazione pubblica di Roma. Accanto a lui, l'amministratore delegato di "Acea", "Fabrizio Palermo", ha illustrato i dettagli di un progetto che non si limita a rischiarare le strade della capitale ma investe anche nella sicurezza dei suoi abitanti. Con uno stanziamento complessivo di 65 milioni di euro, il piano mira a rendere la rete di illuminazione più moderna ed efficiente.

Interventi e innovazioni tecnologiche

Il progetto prevede ben 126 interventi di potenziamento su aree già servite da una rete esistente come stazioni ferroviarie e banchine delle metropolitane. Questi lavori puntano a migliorare la qualità della luce e a garantire attraversamenti pedonali sicuri. Inoltre, sono in programma estensioni della rete in zone attualmente al buio con 73 nuovi cantieri. Complessivamente, sono previsti 720 interventi che accenderanno lampioni e daranno nuova vita ad attraversamenti pedonali e cabine elettriche.

Sicurezza prima di tutto

La sicurezza è uno degli obiettivi principali del piano. I nuovi lampioni illumineranno luoghi strategici della città migliorando notevolmente la vivibilità urbana. La mappa interattiva sviluppata da Areti permetterà ai cittadini di seguire in tempo reale l'andamento dei lavori. Roma si prepara così ad affrontare le sfide della transizione energetica aumentando l'efficienza energetica degli impianti esistenti.

Finanziamenti e prospettive future

Il piano non riguarda solo il presente ma guarda anche al futuro con un investimento complessivo previsto da “Acea” che ammonta a 1,5 miliardi entro il 2029. L’amministratore delegato di Areti, “Raffaele De Marco”, ha sottolineato l’importanza dell’incremento del 20% annuo delle richieste di allacciamento elettrico legate alla transizione energetica.

Una città che si trasforma

Secondo il sindaco Gualtieri, "Non è solo un intervento tecnico, ma una trasformazione culturale ed estetica della città". I fondi del Giubileo contribuiscono significativamente ai lavori con 50 milioni dal bilancio comunale e 15 dai fondi giubilari destinati all'ammodernamento della rete esistente e alla valorizzazione artistica dei siti storici.

Questo progetto prevede un nuovo piano di illuminazione pubblica, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, aumentando la luminosità nelle zone richieste dai cittadini come, per esempio, le stazioni del treno e della metropolitana, le aree verdi e gli attraversamenti pedonali. Inoltre, si vuole valorizzare le bellezze artistiche con impianti di illuminazione per le Mura Aureliane, Mercati di Traiano, Terme di Caracalla, Piazza Colonna e banchine del Tevere.

