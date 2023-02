Roma, nuovo progetto Ama: cestini intelligenti che avvisano quando sono pieni

Sono stati installati oggi i primi due cestini intelligenti a pochi passi dal Colosseo, al centro di Roma. Un modello totalmente innovativo volto a migliorare la gestione del servizio rifiuti.

I cestini intelligenti

I nuovi cestini, realizzati in acciaio zincato e anti intrusione, permettono di compattare i rifiuti al loro interno grazie a una pressa alimentata da un pannello fotovoltaico a energia solare. I sensori avvisano, tramite un’apposita applicazione, quando è necessario che vengano svuotati. Inoltre, sono dotati di un pedale, che li rende igienici.

Sono strutturati in modo tale da essere facili da svuotare. Gli operatori ecologici, attraverso un sistema di led e sensori, vengono contattati quando la quantità di rifiuti all’interno raggiunge l’80%. Inoltre, hanno la capacità di raccogliere fino a 240 litri di rifiuti, come 7 cestini tradizionali.

Al momento sono due i prototipi installati, acquisiti in comodato d’uso gratis da Ama, e in prova per i prossimi mesi. Se la sperimentazione avrà successo si pensa di estendere il nuovo modello di cassonetti in quasi tutte le zone della Capitale.

Le parole del vicedirettore di Ama

Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente, ha dichiarato: “Hanno delle caratteristiche innovative rispetto agli attuali in dotazione”.

Emiliano Limiti, Vicedirettore Generale di AMA S.p.A, ha affermato: “La sperimentazione rientra in un più ampio progetto di rinnovamento del parco cestini getta-carte della Capitale, che conta oggi complessivamente su circa 7.600 unità. Per accogliere al meglio i numerosi fedeli in arrivo a Roma per il prossimo Giubileo, contiamo progressivamente di collocare su strada diecimila nuovi contenitori per rifiuti minuti, in modo da sostituire anche i più vetusti, raddoppiando il numero attuale. Questo modello garantisce alta qualità tecnologica, comodità di conferimento dei rifiuti per i cittadini e facilità di svuotamento per gli addetti: questi elementi devono essere prioritari per un servizio di igiene urbana sempre più efficace ed efficiente”.

L’obiettivo di Ama

L’obiettivo di Ama è di dotare la Capitale con soluzioni tecnologicamente avanzate ed efficienti, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, a partire dal Giubileo del 2025.

