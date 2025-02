Roma, nuovo sciopero del trasporto pubblico giovedì 13 febbraio: gli autobus a rischio stop

Roma si prepara a un nuovo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale. Domani, giovedì 13 febbraio 2025, i cittadini e le cittadine pendolari che contano sugli autobus della Capitale per il loro rientro a casa in serata potrebbero trovarsi di fronte a notevoli disagi. L’Atac ha infatti annunciato un’interruzione del servizio di quattro ore, dalle 20:00 alle 24:00, che coinvolgerà specificamente l’impianto aziendale di Magliana e le linee di superficie collegate.

Sciopero, 39 linee di autobus coinvolte

A rischiare lo stop saranno ben 39 linee di autobus, lasciando migliaia di utenti in difficoltà per il rientro a casa. Tuttavia, il resto della rete di trasporto pubblico locale, inclusi tram e metropolitane, rimarrà operativo senza variazioni. La protesta è stata indetta dalle sigle sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato, che hanno sollevato preoccupazioni in merito alle condizioni lavorative e contrattuali dei dipendenti ATAC.

L’elenco delle linee che potrebbero subire sospensioni comprende numerose tratte fondamentali per il collegamento tra il centro e le periferie della Capitale: 023, 087, 089, 115, 128, 228, 23, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 98, 669, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 980, 981, 983, M04, M30, M40, M50.

Nonostante lo sciopero, il resto della rete ATAC non sarà coinvolto, il che significa che le tre linee della metropolitana (A, B e C) funzioneranno regolarmente, così come i tram e gli altri mezzi di superficie non compresi nell’elenco sopra citato. Dopo la mezzanotte, il servizio notturno riprenderà normalmente, con alcune corse garantite per le linee 128, 881, 904, 916, 980 e 983.

