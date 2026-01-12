Roma, nuovo tunnel sotto via della Conciliazione: il piano di Gualtieri per chiudere alle auto la strada per San Pietro

Roma archivia il Giubileo 2025 e, senza ancora un mandato formale legato al prossimo Anno Santo, in Campidoglio riparte il ragionamento sulle grandi opere che potrebbero ridisegnare l’area di San Pietro. Il sindaco Roberto Gualtieri, presentando il bilancio dell’Anno Santo, ha riaperto un dossier che circola da tempo: un nuovo tunnel viario capace di liberare via della Conciliazione dalle auto e trasformarla in un corridoio pedonale continuo, dal Tevere fino al colonnato berniniano.

Tunnel sotto via della Conciliazione: come cambierebbe l’asse verso San Pietro

L’ipotesi, ricostruita negli ultimi giorni anche da diverse testate, prevede un tracciato “di aggiramento” sotto l’area dei Borghi: la nuova galleria si immergerebbe in via San Pio X, subito dopo il sottopasso di piazza Pia, per poi riemergere all’altezza di via di Porta Castello, intercettando i flussi veicolari che oggi passano a raso lungo l’avvicinamento a San Pietro.

L'obiettivo politico-amministrativo è chiaro: rendere via della Conciliazione completamente pedonale, in modo stabile e non solo in occasione di grandi eventi.

Il precedente più evidente è proprio piazza Pia, dove il prolungamento del sottopasso su lungotevere in Sassia ha canalizzato il traffico sotto terra, restituendo superficie e spazio pedonale in uno dei punti più delicati della città. È un modello che l’amministrazione ha già rivendicato come “trasformazione” urbana legata al Giubileo, con un’attenzione particolare alla continuità dei percorsi pedonali verso il Vaticano.

Pedonalizzazione di via della Conciliazione: vantaggi, timori e ricadute su residenti e attività

Una pedonalizzazione totale promette benefici immediati: maggiore sicurezza, qualità dello spazio pubblico, gestione più ordinata dei grandi flussi turistici e religiosi, riduzione del traffico “di attraversamento” in un’area fragile.

Non è un caso che, negli interventi giubilari, la spinta sia stata spesso quella di aumentare le superfici pedonali e semplificare la viabilità, come mostrano anche i lavori su piazza Risorgimento, pensati per incrementare lo spazio a disposizione di pedoni e pellegrini.

Allo stesso tempo, però, un tunnel non è mai solo un “taglio del nastro”: porta con sé cantieri lunghi, interferenze con i sottoservizi, gestione dei flussi durante i lavori, più la questione – decisiva – dell’equilibrio fra accessibilità e tutela di un contesto storico-urbanistico fra i più sensibili al mondo.

E proprio perché l’area è già stata sottoposta a cambiamenti importanti, il tema diventa anche politico: quanto spazio dare alle auto, quanto ai mezzi pubblici, quanto ai percorsi pedonali continui.

Giubileo 2033 e opere: dal nodo Metro C al calendario che ancora non c’è

La prospettiva è il 2033, anno del possibile Giubileo straordinario legato al bimillenario della morte di Cristo, ma per ora il calendario operativo resta in costruzione. Nel frattempo, l'Anno Santo 2025 si è chiuso il 6 gennaio con un passaggio rarissimo, segnato dal succedersi di due pontificati: avvio con Papa Francesco e chiusura con Papa Leone XIV, elemento che ha complicato e reso ancora più delicata la macchina organizzativa.

Sul fronte infrastrutturale, Gualtieri ha richiamato anche il tema Metro C, con l’obiettivo di portare avanti l’avanzamento verso il centro storico e l’area di piazza Venezia. È un punto chiave perché, in una Roma che prova a ridurre il peso del traffico privato, la credibilità delle pedonalizzazioni passa anche dalla capacità di offrire alternative rapide e capienti su ferro.

Tunnel via della Conciliazione e tramvia TVA: il bivio che può cambiare il progetto

C’è poi un aspetto che rende la proposta ancora più delicata: il futuro della tramvia Termini–Vaticano–Aurelio (TVA) e, in particolare, il ramo verso piazza Risorgimento. Negli ultimi mesi il progetto è stato oggetto di discussione pubblica, con ipotesi di modifiche di tracciato e passaggi alternativi rispetto alle idee iniziali.

Alcune ricostruzioni parlano di un ridimensionamento o di scelte che “saltano” il nodo Risorgimento, mentre associazioni e osservatori continuano a chiedere chiarezza sul corridoio su ferro in un quadrante dove la pressione turistica e pendolare resta altissima.

In questo quadro, un tunnel proprio nel settore in cui dovrebbe passare il tram può diventare due cose opposte: una finestra per ripensare il disegno complessivo, magari spostando il tracciato su strade limitrofe compatibili con una pedonalizzazione ampia, oppure un nuovo ostacolo tecnico e politico che finirebbe per rinviare ancora l'opera.

È qui che la partita smette di essere “solo” viabilità: è una scelta di modello urbano, perché pedonalizzare senza potenziare davvero il trasporto pubblico rischia di scaricare altrove il traffico, invece di ridurlo.

Reazioni attese e prossimi passaggi: decisioni, costi e confronto istituzionale

Per ora, l’idea del tunnel sotto via della Conciliazione resta una prospettiva: un orientamento emerso nel racconto del bilancio giubilare e rilanciato nel dibattito cittadino, non un progetto esecutivo con date e coperture economiche già definite.

I prossimi snodi sono quelli tipici delle opere “pesanti”: studio di fattibilità, valutazione dell’impatto su cantieri e sottoservizi, integrazione con i piani su Metro C e tramvia TVA, confronto con gli enti competenti e, inevitabilmente, una discussione pubblica che coinvolgerà residenti, attività economiche, operatori turistici e mondo del trasporto.

Per Roma, la posta in gioco è rendere credibile una promessa ripetuta da anni: un accesso a San Pietro più ordinato, più vivibile e davvero centrato su pedoni e mobilità sostenibile, non soltanto nei giorni delle grandi celebrazioni.

