Roma, oltre mille nuove case popolari da Enasarco: il Campidoglio accelera sul diritto alla casa

L’operazione più consistente degli ultimi decenni sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica entra nella fase decisiva. Con l’approvazione in giunta delle delibere per l’acquisto di 1.040 nuovi alloggi da destinare alla graduatoria, Roma Capitale consolida un piano che porta il totale recente della disponibilità Erp oltre quota 1.500. Un avanzamento che arriva mentre 16.346 famiglie attendono un’abitazione e altre vivono con affitti sempre più difficili da sostenere. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il titolo e l’acquisto Enasarco nel quadro del Piano 2023-2026

Il Campidoglio illustra due atti destinati a pesare sull’assetto futuro dell’edilizia popolare: il pacchetto Enasarco da 1.040 appartamenti, suddiviso in due scaglioni, e la conferma delle altre acquisizioni già concluse negli ultimi mesi con Inps e operatori privati. I tecnici del Patrimonio ricordano che l’impianto complessivo rientra negli obiettivi fissati nel 2023, quando l’amministrazione aveva pianificato l’ampliamento strutturale del patrimonio Erp con acquisizioni, recuperi e manutenzioni straordinarie. L’investimento dedicato all’operazione Enasarco ammonta a circa 250 milioni di euro, valutati e approvati dall’Agenzia del Demanio che ha certificato congruità e convenienza per l’ente pubblico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Come funzionano le due tranche da 338 e 702 alloggi

La prima tranche riguarda 338 appartamenti per un valore di 53,4 milioni di euro. Si tratta in prevalenza di immobili liberi, immediatamente disponibili per l’assegnazione una volta completati i passaggi amministrativi. La seconda prevede 702 alloggi da rogitare entro il 2026, per un importo massimo di 201,5 milioni. Qui sono compresi anche immobili attualmente in fitto passivo: abitazioni non di proprietà comunale, ma per le quali il Campidoglio sostiene i canoni. L’acquisto consente quindi non solo di ampliare il patrimonio ma anche di ridurre costi ricorrenti che finora gravavano sul bilancio.

Il ruolo dell’Inps e delle altre acquisizioni già concluse

A queste case si sommano le 208 unità acquistate dall’Inps, le 100 rilevate in via Calpurnio Bibulo da un operatore privato, le 70 in costruzione a Cardinal Capranica, le 54 al Porto Fluviale e altre 30 a Tor Bella Monaca. Un elenco ormai esteso che, nelle parole degli uffici competenti, rappresenta una svolta che punta a rendere stabile un patrimonio pubblico rimasto a lungo fermo su valori insufficienti rispetto alla domanda crescente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gualtieri: “Il più ampio intervento residenziale degli ultimi decenni”

Il sindaco Roberto Gualtieri definisce «storico» il passaggio approvato dalla giunta. Spiega che il diritto all’abitare rimane una priorità dell’amministrazione e che il Comune ha ripreso un lavoro bloccato per troppo tempo. Aumentano le manutenzioni, si rafforza la governance sull’Erp e si introducono strumenti di protezione per i nuclei più esposti. Secondo il primo cittadino, l’ingresso di oltre mille nuovi alloggi consolida un percorso che offrirà a molte famiglie una stabilità attesa da anni.

La posizione di Enasarco e gli obiettivi sociali

La Fondazione Enasarco, per voce della presidente Patrizia De Luise, sottolinea che un istituto previdenziale può avere un ruolo anche nella sfera sociale, contribuendo a una risposta concreta all’emergenza abitativa. L’adesione agli avvisi pubblici del Campidoglio si inserisce infatti in una linea strategica che mira a valorizzare il patrimonio e, al tempo stesso, generare effetti utili per la città.

L’impatto sulle famiglie in graduatoria

Gli uffici ritengono che il pacchetto appena approvato permetterà un alleggerimento significativo della graduatoria, oggi ferma su numeri che fotografano un disagio diffuso. Giovani coppie, lavoratori con redditi in calo rispetto al rincaro degli affitti, famiglie monoreddito: l’amministrazione si aspetta che per molti di loro si apra finalmente un percorso stabile. Il prossimo passaggio in Assemblea Capitolina confermerà la cornice deliberativa e permetterà agli uffici di programmare in modo puntuale consegne, assegnazioni e interventi di adeguamento. L’intero piano si presenta così come un tassello essenziale nel riportare Roma a una gestione più solida del proprio patrimonio abitativo pubblico, allineata alle esigenze della Capitale di oggi.