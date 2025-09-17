Roma onora Robert De Niro: la Lupa Capitolina alla star hollywoodiana

La città di Roma si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione. Nei prossimi giorni, la stella del cinema internazionale Robert De Niro sarà al centro di una cerimonia speciale nel suggestivo contesto del Campidoglio. Il famoso attore verrà insignito della prestigiosa Lupa capitolina, un riconoscimento che la capitale italiana riserva a personalità di spicco e che rappresenta uno dei massimi omaggi della città eterna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’evento “Fuori Sala”

L'occasione per celebrare l'attore americano è fornita dalla rassegna cinematografica "Fuori Sala", un evento che quest'anno si intreccia con la XXIII edizione del festival "Alice nella Città". Questo format innovativo è ideato da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, proponendo proiezioni e incontri fuori dagli schemi tradizionali. De Niro arriva a Roma per prendere parte a questa manifestazione culturale unica, che si terrà nel mese di ottobre, arricchendo ulteriormente il panorama culturale romano.

Il sindaco Gualtieri

A consegnare la Lupa capitolina sarà il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino di Roma incontrerà l'attore per sottolineare il legame tra il mondo del cinema e la città stessa, che ha fatto da cornice a numerose produzioni cinematografiche nel corso degli anni. La cerimonia promette di essere un momento solenne e al tempo stesso festoso, capace di celebrare tanto la carriera dell'attore quanto lo spirito accogliente della capitale.

L’attesa dei fan

L’arrivo di De Niro non passerà certo inosservato agli occhi dei romani e dei fan che seguiranno con interesse ogni suo passo nella capitale. Si prevede una grande affluenza di pubblico desideroso di salutare il divo di Hollywood e magari riuscire a strappare un autografo o una foto ricordo. Questa atmosfera elettrizzante testimonia il fascino intramontabile del grande schermo e l’affetto che i cinefili nutrono verso le icone come lui.

Cinema e cultura in sinergia